Économisez sur les sacs à ressort, les crossbodies et plus

Comme le sait tout fanatique de Coach, les sacs, chaussures et accessoires de la marque ne sont pas seulement élégants et intemporels, ils sont également de grande qualité, ce qui signifie qu’ils vous dureront longtemps. Pourtant, cela ne fait jamais de mal d’ajouter un nouveau choix à votre collection, surtout lorsqu’il est en solde. À l’heure actuelle, de nouveaux articles de printemps du créateur de luxe sont actuellement en vente chez Coach Outlet, où vous obtiendrez 15% de réduction supplémentaire sur les prix déjà imbattables du magasin dans votre panier à la caisse.

Cela signifie que vous pouvez vous procurer un sac à main de saison, comme ce mini sac pour appareil photo en imprimé marguerite, normalement 278 $, à partir de 83,14 $ seulement lorsque vous l’ajoutez à votre panier. Ces nouveaux modèles n’ont pas encore de nombreuses évaluations des acheteurs, mais sont composés de la même construction haut de gamme et de cuirs et de revêtements en toile de qualité que de nombreux autres styles bien-aimés de la marque. Celui-ci en particulier bénéficie d’un design pratique, avec une poche arrière extérieure pour un accès facile et une sangle réglable, de sorte que vous pouvez le personnaliser à votre guise.

L’une des démarques les plus excitantes que nous ayons repérées concerne le sac à bandoulière Coach Ellen, qui coûte normalement 328 $. Actuellement en vente pour 115,78 $, vous pouvez l’obtenir pour encore moins à 98,41 $ avec la remise supplémentaire. C’est 70% de réduction! Il est à gagner dans un cuir grainé raffiné dans quatre teintes magnifiques (noir, varech, bubblegum et vert lavé). Ce sac à main de tous les jours, classé 4 étoiles par les acheteurs de Coach Outlet, dispose de beaucoup d’espace de poche et d’une bandoulière amovible de 22 pouces. Les acheteurs l’ont surnommé «élégant» et «polyvalent».

À la recherche de quelque chose de plus grand? Découvrez ce fourre-tout à fermeture éclair Coach, une fois de 278 $ et en solde pour 111,20 $, qui tombe à 94,52 $ avec la promotion, vous permettant ainsi d’économiser près de 200 $. Mesurant 4,5 pouces de diamètre, il est fabriqué à partir de la toile enduite emblématique de la marque avec des détails en cuir pour démarrer. Les clients satisfaits ont adoré son intérieur spacieux et sa construction de qualité supérieure.

À l’avance, faites défiler pour découvrir des réductions de prix encore plus impressionnantes disponibles sur les nouveaux produits pour le printemps chez Coach Outlet. Cette remise supplémentaire prend fin le 9 mai, cependant, vous voudrez donc agir vite!

