Économisez sur les guirlandes lumineuses, les lumières de chemin et plus encore

L’été approche à grands pas (le compte à rebours est lancé pour Lundi 21 juin!), il est temps de mettre votre espace extérieur en parfait état. Que vous prévoyiez de prendre vos repas sur la terrasse de votre appartement ou que vous souhaitiez vous détendre dans votre cour arrière, l’éclairage extérieur peut être un moyen formidable de créer l’ambiance parfaite tout au long de la saison. Des chaînes amusantes d’ampoules multicolores aux lampes de sol à énergie solaire, vous avez le choix entre des tonnes d’options impressionnantes – et le meilleur de tous, elles sont en vente.

L’une des démarques les plus impressionnantes que nous ayons repérées? Ces guirlandes d’extérieur multicolores Addlon de 48 pieds sur Amazon, qui coûtent généralement 29,99 $ et sont maintenant en vente au prix de 25,49 $ lorsque vous cochez le coupon supplémentaire de 15% situé sous le prix. Ces lampes résistantes aux intempéries sont dotées d’un matériau isolant conçu pour protéger les brins de la chaleur, du froid, de la pluie et du vent. Avec des teintes douces et invitantes de vert, bleu, rouge orange et jaune, elles vous garantissent une ambiance chaleureuse tout l’été. En fait, ils ont obtenu une note incroyable de 4,7 étoiles de la part de près de 3000 clients Amazon, les acheteurs leur attribuant des notes élevées pour leur installation facile et leur construction bien faite.

Également à gagner sont ces lumières de chemin LED à énergie solaire Gigalumi en bronze chez Wayfair, qui coûtent normalement 51,99 $, mais qui sont maintenant réduites à 48,13 $. Cet ensemble de six est parfait pour éclairer votre chemin le long d’un chemin arrière ou avant, car, selon l’entreprise, les ampoules ont une autonomie de plus de 10 heures sur une seule charge. Mieux encore? Ils sont construits pour résister aux rayons lumineux et aux pluies intenses. Cette collection a une note quasi parfaite de 4,9 étoiles de la part des clients Wayfair, qui étaient ravis de leur achat, notant que ces illuminateurs sont faciles à assembler, sont beaux et très robustes.

À l’avance, faites défiler pour découvrir des offres encore plus impressionnantes sur l’éclairage extérieur.

Les meilleures offres sur l’éclairage extérieur

