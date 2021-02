Économisez sur les grille-pain et bouilloires Emma Bridgewater et Russell Hobbs

Si votre cuisine a besoin d’un rafraîchissement printanier, consultez la vente sur la gamme Emma Bridgewater, qui présente les dessins de l’artiste en céramique sur les fidèles grille-pain et bouilloires Russell Hobbs. Vous pouvez obtenir des réductions sur les ensembles Toast & Marmelade, Polka Dots et Pink Hearts.

Et n’oubliez pas: la fête des mères approche.

Habituellement, les bouilloires et les grille-pain à quatre tranches coûtent 79,99 £. Nous les avons trouvés pour 59,99 £ dans tous les styles.

Toast & Marmelade

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter la bouilloire Toast & Marmalade pour 59,99 £ sur Amazon UK, à partir de 79,99 £. Il a une capacité de 1,5 litre, une protection contre l’ébullition à sec, un filtre anti-calcaire amovible pour un nettoyage facile et une base à 360 degrés. Il dispose également de la technologie d’ébullition silencieuse.







Le grille-pain à quatre tranches assorti est également disponible pour 59,99 £, contre 79,99 £. Il dispose de trois réglages de grillage, ainsi que de fonctions d’annulation, de décongélation et de réchauffage.

Si vous souhaitez acheter l’ensemble, vous pouvez les réunir sur Amazon pour le même prix combiné.







Pois

Vous pouvez également trouver des réductions sur la gamme Polka Dots. Pour obtenir 20 £ de réduction sur la bouilloire, dirigez-vous vers Currys PC World où il est disponible pour 59,99 £, contre 79,99 £.

Elle est légèrement plus grande que la bouilloire Toast & Marmalade, avec une capacité de 1,7 litre et les mêmes caractéristiques: protection contre l’ébullition à sec, un filtre anti-calcaire amovible, technologie d’ébullition silencieuse et une base à 360 degrés.

Le grille-pain à quatre tranches Polka Dots est également disponible au prix de 59,99 £, contre 79,99 £ chez Amazon et Currys.







Coeurs roses

Nous avons également des réductions intéressantes sur la gamme Pink Hearts. La bouilloire Pink Hearts a le même design de base que la bouilloire Polka Dots: elle a une capacité de 1,7 litre, une protection contre l’ébullition à sec, un filtre anti-calcaire amovible, une technologie d’ébullition silencieuse et une base à 360 degrés.

Obtenez-le pour 59,99 £ d’Amazon. La réduction sur le grille-pain à quatre tranches Pink Hearts est un peu plus importante, car son prix est de 59 £, ce qui vous permet d’économiser 20,99 £. Achetez l’ensemble ensemble et vous économiserez 40,99 £.







Si vous cherchez plus de moyens pour améliorer l’heure du petit-déjeuner, une meilleure tasse de café devrait le faire. Découvrez notre tour d’horizon des meilleures machines à café que nous avons testées.