Économisez sur les écrans d’ordinateur de Dell, LG et autres

Il est important de trouver le meilleur moniteur pour vous et la configuration de votre bureau. Si vous passez des heures à votre bureau, vous aurez besoin d’un moniteur agréable à regarder et doté de fonctionnalités ergonomiques. Si vous jouez, vous aurez besoin d’un écran capable de suivre l’action. Tout de suite, Dell, LG et d’autres proposent tous des offres intéressantes et des vols sur certains de leurs moniteurs les plus populaires, donc si vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau, c’est le moment idéal pour acheter.

Dell Dell fabrique de bons moniteurs à des prix abordables et ces moniteurs viennent de devenir moins chers. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 25 % sur les moniteurs Dell, y compris celui-ci Modèle Dell 27 4K UHD USB-C. Si vous achetez maintenant, vous économiserez 100 $ sur le prix de détail d’origine et obtiendrez un magnifique écran 4K de 27 pouces avec haut-parleurs intégrés et fonctionnalités ergonomiques.

Capture d’écran de Corinne Reichert/CNET Les moniteurs UltraFine de LG sont magnifiques, mais leur prix plus élevé peut être rebutant pour certains. Si vous vouliez quelque chose de cette ligne, vous pouvez obtenir jusqu’à 250 $ de réduction dès maintenant. Le Moniteur UHD ultra fin de 32 pouces avec HDR10 et USB Type-C, c’est une bonne affaire, à seulement 300 $ après 250 $ d’économies.

Samsung Si vous aimez votre téléviseur intelligent, vous apprécierez peut-être également un moniteur intelligent, en particulier celui en vente. Samsung propose jusqu’à 170 $ de réduction sur ses moniteurs intelligents, y compris ce modèle M80C de 27 pouces. Un moniteur intelligent est la plateforme ultime pour les jeux, le divertissement et la productivité. De plus, il aura fière allure dans n’importe quel espace. Le Moniteur intelligent M80C de 27 pouces est actuellement de 550 $, ce qui vous permet d’économiser plus de 100 $.

Meilleur achat HP se lance également dans l’action avec des ventes et offre jusqu’à 60 % de réduction sur l’ensemble de son site. Cela signifie que vous pouvez saisir tout ce que vous regardez, mais si vous recherchez un moniteur, considérez le Moniteur HP OMEN 27u 4K. L’OMEN 27u est actuellement en vente au prix de 600 $ après 100 $ d’économies.

Best Buy est le lieu incontournable pour trouver du matériel technologique abordable, y compris des moniteurs. À l’heure actuelle, Best Best offre jusqu’à 55 % de réduction sur sa grande variété de moniteurs. L’une des options les plus attrayantes est la Moniteur Sony INZONE M9qui est maintenant à 100 $ de réduction.

Vous recherchez plus de réductions ? CNET propose les meilleures offres de Dell, LG, Meilleur achat et bien d’autres, ainsi que des offres de codes promotionnels, toutes mises à jour et vérifiées quotidiennement.

Bienvenue à Coupons CNET, le premier arrêt avant de faire vos achats, proposant une multitude d’offres et de réductions des meilleurs détaillants en ligne. Rendez-vous simplement sur notre page de coupons et saisissez votre magasin ou vos marques préférés pour trouver toutes les offres disponibles pour la semaine.