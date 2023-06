Économisez sur les chargeurs, les étuis pour tablette et plus encore lors de la vente d’accessoires techniques de Woot

A la recherche d’une nouvelle liseuse ? Que diriez-vous d’un nouveau moniteur pour votre bureau à domicile ? Si oui, alors vous voudrez vérifier Vente méli-mélo de technologie et d’accessoires de Woot, où vous pouvez économiser sur tout, des chargeurs muraux aux housses de tablette et bien plus encore. Il existe des offres sur les articles neufs et remis à neuf, et vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 3 $ sur votre commande avec le code promotionnel ACCESSOIRES3. Cette vente se déroule jusqu’au 5 juin, mais Woot a généralement une offre limitée disponible, il y a donc de fortes chances que certains articles se vendent avant cette date.

Il y a un assortiment assez aléatoire d’articles disponibles à cette vente, mais il reste encore quelques bonnes affaires à faire. Ce Moniteur Dell 22 pouces dispose d’un écran LED Full HD, d’un support inclinable et de ports HDMI et VGA. Il est actuellement de 20 $ de réduction, ce qui fait chuter le prix à 120 $. Et si vous voulez emporter des centaines de livres avec vous lors de vos déplacements, vous pouvez vous procurer ce modèle remis à neuf du 2015 Kindle Paperwhite pour seulement 25 $. Il dispose de 4 Go de stockage, d’un écran tactile de 6 pouces et d’une lumière intégrée pour qu’il soit facile à voir dans la plupart des environnements.

Même si vous n’avez pas besoin de nouvelles technologies, vous pouvez vous procurer de nombreux accessoires lors de cette vente. Vous pouvez saisir ceci Chargeur mural Apple 12W remis à neuf pour seulement 15 $, ou protégez votre iPad avec ce couverture de 30 $. Ou accrochez-vous à cet élégant manche en cuir noir pour le MacBook Pro 13 pouces pour 63 $, ce qui vous fait économiser 82 $ par rapport à son prix habituel. Il y a quelques autres accessoires en vente, alors assurez-vous de vérifier le toute la sélection avant que ces offres ne disparaissent.