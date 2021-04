– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Après une longue journée de travail, une bonne façon de se détendre est de s’asseoir dehors par un après-midi ensoleillé. Qu’est-ce qui le rend meilleur? Des meubles confortables pour s’allonger et un large parapluie pour bloquer les rayons. C’est pourquoi c’est une si bonne nouvelle que Walmart organise une énorme vente de liquidation sur une pléthore de meubles de patio.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

À l’heure actuelle, les acheteurs peuvent économiser gros sur de nouveaux articles pour leur prochain lieu de rencontre dans la cour, des ensembles de meubles en osier aux tables en verre durables, en passant par les chaises longues relaxantes et les hamacs pour se détendre. Certains articles sont également éligibles à la livraison gratuite, vous pouvez donc ignorer les files d’attente en magasin.

Nous avons sélectionné quelques articles essentiels de cette vente pour faire de votre terrasse l’endroit idéal.

Les meilleures offres pour magasiner à la vente de meubles de patio Walmart

Ensembles de patio

Tous les espaces extérieurs ont besoin d’un endroit pour se rassembler et se détendre. Pour aider à en créer un, l’ensemble de canapé de conversation de BTMWAY est livré avec des coussins et une table surélevée pour des rattrapages tranquilles. Les clients ont loué cette solution pour sa facilité d’installation et son confort.

Hamacs

L’ingrédient secret pour rendre n’importe quel endroit extérieur complètement décontracté est un hamac. Si vous préférez vous installer seul, cette chaise en corde Zimtown sera un pari intelligent, car les clients l’ont trouvée durable dans le temps et légère.

Les acheteurs à la recherche d’un cadeau unique pour leurs enfants peuvent se procurer la balançoire de Segawe, qui peut également être utilisée pour les salons et les chambres d’enfants. Les clients lui ont donné des notes élevées pour le peu de temps qu’il a fallu pour assembler et sa conception robuste, qu’ils ont trouvé adaptée aux adultes et aux jeunes.

Chaises longues

Le secret pour rendre n’importe quel endroit à la maison convivial est, bien sûr, une excellente chaise longue. Goodworld propose un modèle classique de l’essentiel de la terrasse à un prix très avantageux. Les acheteurs précédents ont loué la capacité de la chaise à se replier pour un rangement facile après la saison chaude et son beau design en bois bien construit.

Pour une expérience plus relaxante, il y a cette chaise longue réglable Best Choice Products, qui est livrée avec des coussins d’accompagnement. Les acheteurs ont trouvé que la chaise était non seulement simple à installer, mais aussi confortable, grâce au rembourrage épais des coussins. Quelle que soit votre préférence, il y a beaucoup de choses à vibrer dans cette vente.

Tables de patio

Quelle que soit la préférence de votre chaise, il est utile d’avoir une table solide sur laquelle équilibrer le livre que vous lisez ou la boisson que vous appréciez. Ceux qui recherchent quelque chose de simple apprécieront le design de SalonMore. Les acheteurs de Walmart ont apprécié la coupe lisse du bois de la table et la solidité de ses pieds lors de l’assemblage.

Vous recherchez une option plus haute? Il y a l’option Best Choice Products 32 pouces, que les clients ont bien noté pour son ajustement solide pour les patios de petite à moyenne taille.

Après tant de temps passé dans la cour à profiter du soleil d’été, vous finirez par avoir envie d’ombre. C’est là que les parasols entrent en jeu, et cette vente a l’embarras du choix. Le parapluie à manivelle facile de 7,5 pieds de Best Choice Products, par exemple, offre une couverture suffisante pour les petits espaces. Les clients ont cité la haute qualité du tissu de la verrière et ses commandes faciles à manivelle comme deux bonnes raisons d’en choisir un.

Ceux qui ont plus d’espace à ombrager aimeront le parapluie de 10 pieds de Best Choice, qui a une capacité de réglage de l’inclinaison et des lumières LED intégrées. Les acheteurs ont trouvé que ces lumières étaient éclairantes pour la nuit, mais pas envahissantes.

Magasinez les meubles de patio en vente chez Walmart

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.