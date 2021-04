– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

La fête des mères 2021 approche à grands pas (indice: c’est 9 mai) et la course aux cadeaux parfaits pour maman est officiellement lancée. Bien que trouver un cadeau étonnant pour la silhouette maternelle de votre vie puisse sembler un exploit intimidant, ce n’est pas nécessaire, surtout lorsque vous avez un détaillant de premier ordre pour vous aider! Oui, nous parlons de Macy’s, qui vient de lancer une énorme vente d’amis et de famille. Cela signifie que vous pouvez non seulement obtenir quelque chose qu’elle aimera, mais vous l’obtiendrez pour moins cher.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

À travers Lundi 10 mai, le grand magasin offre une réduction de 10%, 25% ou 30% sur des tonnes d’articles à prix régulier et déjà démarqués lorsque vous entrez le code promotionnel AMI à la caisse. Nous parlons des ustensiles de cuisine les mieux notés, des sacs à main en cuir et même des appareils de cuisine approuvés par Review, qui sont tous actuellement en vente à un prix inférieur. liste, allant du chef cinq étoiles à la fashionista. Les commandes de 25 $ ou plus seront même expédiées gratuitement.

À l’avance, découvrez les huit meilleurs cadeaux pour la fête des mères à gagner lors de la vente d’amis et de famille de Macy.

Les meilleurs cadeaux pour la fête des mères 2021 de la vente amis et famille de Macy

1. Moins de 100 $: cet ensemble de batterie de cuisine Rachael Ray de 13 pièces

Si votre mère est constamment dans la cuisine en train de préparer de délicieux repas, cette batterie de cuisine antiadhésive en aluminium de 13 pièces à succès de Rachael Ray Create Delicious sera le cadeau parfait pour elle ce jour férié. Cette collection la mieux notée se vend normalement au prix de 239,99 $ et est actuellement en vente au prix de 139,99 $, mais lorsque vous entrez le code de coupon AMI à la caisse, le prix tombe à 97,99 $, ce qui vous permet d’économiser 142 $. Avec votre achat, vous recevrez une casserole et un couvercle de 1,5 litre, une casserole «tout» de 3 litres et un couvercle, une marmite et un couvercle de 6 litres, des poêles de 8,5 et 10,25 pouces de profondeur, une sauteuse de 3 litres et un couvercle, un retourneur à fente et une plaque à biscuits de 9 pouces sur 13 pouces. Il est disponible en trois teintes magnifiques – Burgundy Shimmer, Red Shimmer et Purple Shimmer – et bénéficie d’une incroyable note de 4,6 étoiles par plus de 230 acheteurs de Macy’s, avec un solide 95% des acheteurs recommandant le choix.

Obtenez l’ensemble de batterie de cuisine 13 pièces antiadhésif en aluminium de Rachael Ray Create Delicious pour 97,99 $ avec le code de coupon FRIEND (Économisez 142 $)

2. Économisez 30%: ce magnifique sac à main Coach

Les mamans élégantes apprécieront certainement le sac à bandoulière Cassie en toile signature Coach, une fois à 295 $ et maintenant à 206,50 $ avec le code promotionnel. Il présente une silhouette à bandoulière intemporelle. Fabriqué à partir de toile emblématique avec des détails en cuir, il est doté d’une fermeture à fermoir, d’un compartiment intérieur à glissière et d’une poche plaquée à l’extérieur. Les clients de Macy ont adoré ce sac, le décrivant comme «magnifique», «charmant» et «de haute qualité».

Obtenez le sac à bandoulière en cuir Cassie Coach pour 206,50 $ avec le code de coupon FRIEND (Économisez 88,50 $)

3. Plus de 550 $ d’économies: ces boucles d’oreilles en diamant

Si vous cherchez à vraiment traiter votre silhouette maternelle en cette fête des mères, ces boucles d’oreilles halo de diamants Macy’s sont assurées d’être gagnantes. Généralement au prix de 700 $, vous pouvez récupérer ces belles gouttelettes pour 139,30 $ lorsque vous entrez AMI à la caisse, ce qui vous permet de réaliser des économies incroyables de 560,70 $. Selon plus de 200 acheteurs de Macy, ces diamants demi-carats sont «magnifiques» et «légers». Disponible en argent sterling, en or rose 14 carats ou en or jaune 14 carats, vous pouvez même choisir le métal qui conviendra le mieux au teint de la peau de maman.

Obtenez les boucles d’oreilles à halo de diamants de Macy pour 139,30 $ avec le code de coupon FRIEND (économisez 560,70 $)

4. 10% de réduction: l’emblématique batteur sur socle KitchenAid

Surnommé notre batteur sur socle préféré de tous les temps, le batteur sur socle KitchenAid Artisan de 5 pintes est un outil de cuisson de renommée mondiale que toute maman qui adore passer son temps libre à faire des biscuits, des gâteaux ou du pain à gogo sera geek. Lors des tests, nous avons été impressionnés par cette machine pour sa construction durable et fiable, la décrivant comme un «plaisir à utiliser» grâce à sa large gamme d’accessoires et à son moteur incroyablement silencieux. Selon KitchenAid, il a le pouvoir de préparer jusqu’à 72 biscuits ou quatre miches de pain! Actuellement réduit de 40 $ en quatre couleurs (Aqua Sky, Empire Red, Contour Silver, Milkshake et Matte Dried Rose), il passe de 399,99 $ à 359,99 $ avec le code. C’est la seule offre que nous ayons pu trouver sur une nouvelle version de ce batteur sur socle! Avec votre achat, vous recevrez un batteur plat, un fouet en fil de fer, un crochet pétrisseur, un bouclier verseur et un bol poli de 5 pintes avec poignées ergonomiques.

Obtenez le batteur sur socle KitchenAid Artisan de 5 pintes pour 359,99 $ avec le code de coupon FRIEND (Économisez 40 $)

5. Plus de la moitié: cette robe super confortable

Si maman aime prendre soin d’elle-même, le peignoir en tricot Charter Club sera un cadeau formidable pour lui offrir cette fête des mères. Il est normalement au prix de 59,50 $, mais vous pouvez l’attraper dans les teintes Dove Grey ou charbon de bois pour 29,16 $ avec le code promo pour une réduction totale de 51%. Complet avec une note presque parfaite de près de 80 acheteurs de Macy, ce peignoir a reçu des critiques de premier ordre pour sa sensation ultra-douce et sa coupe confortable. Les acheteurs l’ont également décrit comme ayant un «poids moyen», garantissant que maman puisse bercer cette robe toute l’année.

Obtenez le peignoir en tricot Charter Club pour 29,16 $ avec le code de coupon FRIEND (économisez 30,34 $)

6. Baisse de 56%: cet ensemble de soins de la peau prêt pour l’été

Maintenant que l’été n’est plus qu’à quelques mois, vous voudrez certainement vous assurer que maman est approvisionnée en produits SPF les mieux notés pour garder sa peau protégée. Évalué à 188 $, l’ensemble 5 pièces toute la journée Estée Lauder coûte 82,45 $ ici, ce qui vous permet d’économiser 56%. La collection comprend un pot pleine grandeur de la crème revitalisante Supreme + et des flacons de luxe au format voyage de la marque Advanced Night Repair, du baume pour les yeux Revitalizing Supreme + et de la crème de nuit Revitalizing Supreme +. Vous trouverez également un sac de voyage pour tout garder ensemble. Cet ensemble a été évalué à 4,9 étoiles par plus de 150 clients de Macy, 100% (!) Recommandant l’achat.

Obtenez l’ensemble 5 pièces All-Day Glow d’Estée Lauder pour 82,45 $ avec le code de coupon FRIEND (Économisez 105,55 $)

7. Une réduction de 122 $: cette machine Nespresso très appréciée

Si votre mère est accro à la caféine, la cafetière Nespresso de De’Longhi Vertuo Next sera son nouvel ajout préféré à sa cuisine. Il est normalement au prix de 289,99 $, mais est actuellement en vente pour 167,99 $, ce qui vous permet d’économiser 122 $. Bien que nous n’ayons pas encore testé ce modèle particulier, nous sommes de grands fans d’une machine similaire, la Nespresso VertuoPlus de Breville (également en vente au prix de 155,35 $), la surnommant notre machine Nespresso préférée de tous les temps pour sa taille compacte et capacités de brassage rapide.

Il existe quelques différences clés entre les deux modèles: le Vertuo Next, par exemple, est fabriqué par une marque différente, est un peu plus mince que le VertuoPlus et est partiellement fabriqué avec du plastique recyclé pour une durabilité accrue. En termes de performances, cependant, ils sont presque identiques. Les deux ont également cinq options de brassage, ce qui nous a plu pour leur polyvalence. En outre, le Vertuo Next a également obtenu une note de 4,8 étoiles de la part de près de 200 clients de Macy, qui ont déclaré qu’il fabriquait de délicieux lattés – «le meilleur café jamais conçu», selon un acheteur. 94,99 $), avec un pack d’échantillons de capsules Nespresso Vertuo.

Obtenez la cafetière Nespresso de De’Longhi Vertuo Next et le mousseur à lait Aeroccino3 pour 167,99 $ avec le code de coupon FRIEND (Économisez 122 $)

8. 30% de réduction: ce coffret cadeau en chocolat de 36 pièces de Godiva

Avouons-le: presque tout le monde aime le délicieux chocolat. À l’heure actuelle, vous pouvez attraper un coffret cadeau en or Godiva de 36 pièces pour maman, une fois 49,95 $ et maintenant 34,97 $ avec le code de coupon, vous économisant 30%. Les saveurs de cette délicieuse collection comprennent du chocolat au lait, noir et blanc avec les garnitures belges emblématiques de la marque. Il a également une note presque parfaite de la part de près de 750 clients de Macy, les acheteurs raffolant de l’ensemble pour son goût exquis.

Obtenez le coffret cadeau en or de 36 pièces Godiva pour 34,97 $ (économisez 14,98 $)

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.