Économisez sur les boîtes de 48 unités de Dunkin’ et plus pour le 4 juillet

Les machines Keurig sont connues pour produire des tasses de café ou de thé rapides et fiables en quelques minutes seulement. Mais avouons-le : les K-Cups qui les accompagnent peuvent commencer à s’accumuler après un certain temps, surtout si vous êtes du genre à boire plusieurs tasses par jour. En ce moment, c’est le moment idéal pour faire le plein de vos saveurs préférées, car Bed Bath & Beyond organise une vente massive le 4 juillet qui comprend des économies sur à peu près tout, y compris les K-Cups de 44 à 48 points, qui sont réduits aussi bas que 42 cents chacun !

Pour une durée limitée, le détaillant offre 33% de réduction sur certaines des marques de café les plus appréciées du marché, notamment Dunkin ‘, Green Mountain et plus encore, faisant passer le prix de ces boîtes de 29,99 $ à 20 $ forfaitaire.

Cette boîte de 44 pièces de K-Cups originales Dunkin ‘, par exemple, est en vente pour 20 $ contre 29,99 $ habituels, ce qui vous donne une valeur de 45 cents par dosette. Avec plus de 3 000 critiques collectives de 4,6 étoiles sur Bed Bath & Beyond uniquement, ce rôti moyen à 100 pour cent d’Arabica a une saveur que les acheteurs appellent « doux » et « pas de goût faible », sans arrière-goût amer.

À 42 cents par dosette, ce paquet de valeur de 48 unités de café The Original Donut Shop, une fois 29,99 $ et maintenant 20 $. Avec des torréfactions extra-gras et moyennes incluses, les amateurs de java auront le choix de la force de leur infusion matinale. A écrit un client satisfait : « J’ai essayé tellement de types de [K-Cups] et je reviens toujours à celui-ci! il a un goût si doux mais il n’est pas trop léger. AIMER. »

Achetez cette vente sur Lundi 5 juillet, mais dépêchez-vous, les saveurs populaires s’épuisent rapidement !

