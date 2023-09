Économisez sur les accessoires iPhone 15 et plus avec 15 % de réduction sur les équipements Apple chez Belkin

Avec la nouvelle série d’iPhone 15 officiellement disponible la semaine prochaine, vous êtes peut-être à la recherche de nouveaux accessoires Apple. Et dès maintenant, vous pouvez en acheter à moindre coût chez Belkin. Utilisez simplement le code promo POMME2023 à la caisse pour bénéficier de 15 % de réduction sur le prix des chargeurs, supports, protecteurs d’écran et autres accessoires pour votre nouvel iPhone élégant ou d’autres appareils Apple. Cette offre n’est disponible que jusqu’au 24 septembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Il existe toutes sortes d’accessoires Apple élégants que vous pouvez acheter à moindre coût lors de cette vente. Si vous cherchez à protéger votre nouvel iPhone 15 coûteux contre les rayures, les éclats et les coups, vous pouvez l’acquérir Protecteur d’écran traité UltraGlass 2 pour seulement 33 $, ce qui vous permet d’économiser 7 $ par rapport au prix habituel. Ou, si vous souhaitez recharger une batterie externe portable en déplacement, vous pouvez vous procurer le MagSafe BoostCharge 5K+ batterie magnétique pour 9 $ de réduction, ce qui ramène le prix à 51 $. Et si vous possédez quelques appareils Apple et que vous en avez assez des cordons de chargement qui encombrent votre bureau ou votre table de nuit, vous pouvez économiser 23 $ sur ce produit. Support de chargement sans fil trois-en-un BoostCharge Pro, ce qui fait baisser le prix à 127 $. Il prend en charge la charge sans fil rapide de 15 W et dispose d’une station d’accueil pour votre iPhone, Apple Watch et AirPods.

De nombreux autres accessoires sont disponibles, alors assurez-vous de magasiner avant l’expiration de cette offre le dimanche 24 septembre prochain. Et si vous souhaitez passer à un nouvel iPhone 15, vous pouvez consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de précommande afin vous pouvez en mettre la main à moindre coût.