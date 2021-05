Économisez sur l’Echo Dot, le Fire Stick 4K et plus

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Amazon Prime Day 2021 n’aura pas lieu avant un autre mois (Amazon a confirmé qu’il arriverait « plus tard au deuxième trimestre »), mais nous allons vous révéler un petit secret: vous n’avez pas à attendre pour économiser gros. En fait, il existe déjà une tonne d’offres incroyables à gagner sur les appareils Amazon à gogo!

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Tout, des haut-parleurs intelligents et des lecteurs électroniques aux clés de diffusion en continu, est actuellement largement réduit sur le site – nous parlons de réductions allant jusqu’à 47%. Vous pouvez accrocher le haut-parleur intelligent Amazon Echo Dot de 4e génération, par exemple, que notre équipe a adoré pour son esthétique moderne et minimaliste et son son meilleur que prévu, pour seulement 29,99 $. C’est 40% de rabais sur son prix régulier de 49,99 $. Comme l’a noté Sarah Kovac, rédactrice en chef de l’accessibilité, dans sa critique, c’est «un moyen peu coûteux de plonger vos orteils dans les eaux de la maison intelligente». Avec une solide note de 4,7 étoiles de la part de plus de 238000 acheteurs Amazon, les clients l’adorent également.

Vous cherchez une tablette basique pour un tout-petit ou un jeune enfant? La tablette pour enfants Amazon Fire HD 8, généralement 139,99 $ et maintenant 89,99 $, est le meilleur choix sur le marché grâce à sa simplicité, son stockage suffisant (elle dispose de 400 gigaoctets de stockage supplémentaire par rapport aux 256 Go de la génération précédente) et sa longue durée de vie de la batterie. Nous avons trouvé que c’était une excellente option pour les tout-petits à son prix régulier, donc avec ces économies de 50 $, ce sera la première tablette parfaite pour les enfants aussi jeunes que 3 à 7 ans. Il a également obtenu une note de 4,7 étoiles de la part de plus de 78 500 clients. Avec votre achat, vous bénéficierez également d’un an gratuit d’Amazon Kids + (normalement à partir de 2,99 $ par mois), afin que vous puissiez garder les enfants occupés et divertis pendant les voyages en voiture, les jours de pluie et plus encore.

Curieux de savoir quoi d’autre est en vente? Découvrez d’autres offres intéressantes sur les appareils Amazon du méga-détaillant ci-dessous.

Les meilleures offres sur les appareils Amazon

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.