Économisez sur la technologie pour papa lors de la vente de 3 jours de Best Buy

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Avouons-le : une année de travail à domicile a probablement fait des ravages sur votre technologie, et probablement aussi sur celle de votre père. si l’un de vous a besoin d’une mise à niveau, vous avez de la chance : Best Buy organise actuellement une méga vente pour les papas et les diplômés de trois jours, avec des remises importantes sur les écouteurs, les ordinateurs portables, les appareils électroménagers et plus encore.

Amazon Prime Day 2021 approche à grands pas ! Vous voulez savoir comment obtenir les meilleures offres ? Assistez à notre événement en direct gratuit et virtuel Comment pirater Prime Day. RSVP maintenant.

À travers demain, 13 juin, vous pouvez profiter de ces offres incontournables. Un premier choix est le Roku Ultra, classé comme notre appareil de streaming préféré sur le marché et à prix réduit de 99,99 $ à 69,99 $. (Notez que vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 69 $). Nous avons adoré la télécommande intuitive de ce choix, qui comprenait des boutons de raccourci astucieux vers les meilleurs services de streaming, tels que Netflix et Disney +. Il dispose également de commandes de volume pour la télévision, ainsi que d’une prise casque, ce qui est idéal si vous devez regarder la télévision pendant que votre partenaire l’appelle une nuit. Nous avons également fait l’éloge de l’interface, qui suit une approche plus directe et basée sur les applications pour parcourir les films et les recommandations télévisées que ses concurrents. Comme il est également compatible avec Dolby Vision et Atmos, c’est un incontournable pour tout foyer.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

Continuez à faire défiler pour le reste des meilleures offres de cet événement d’économies Best Buy monstre.

Les meilleures offres de la vente de 3 jours Best Buy

Casques et jeux

Aspirateurs

Maison intelligente

Barres de son

téléviseurs

Ordinateurs portables

Jardin

appareils électroménagers

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.