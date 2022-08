Économisez sur Echo et Smart Plug Bundle, plus jusqu’à 70% de réduction sur d’autres appareils Amazon

Si vous avez tardé à investir dans des appareils domestiques intelligents, c’est le moment idéal pour envisager de moderniser votre maison. Les haut-parleurs, prises, lampes et écrans intelligents sont un moyen pratique de rendre les activités quotidiennes plus faciles et moins chronophages, et en ce moment, Woot a utilisé en vente, avec des réductions allant jusqu’à 70 %. Si quelques imperfections esthétiques ne vous dérangent pas, les appareils usagés peuvent vous faire économiser beaucoup d’argent.

Et si vous ajoutez une prise intelligente et un appareil Echo à votre panier, vous bénéficierez automatiquement d’une remise supplémentaire de 11 $, ce qui portera le prix de votre prise intelligente à seulement 99 cents. Ces offres sont disponibles dès maintenant via 13 aoûtjusqu’à épuisement des stocks, mais certains articles ont déjà commencé à se vendre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Les écrans intelligents sont un excellent moyen de régler des alarmes, d’afficher des photos, de passer des appels vidéo et bien plus encore. Que vous le placiez à votre chevet ou dans une zone à fort trafic comme le salon ou la cuisine, il vous aidera à suivre vos tâches quotidiennes et à rester connecté. Vous pouvez obtenir un Echo Show 5 de 1ère génération d’occasion pour 25 $ au cours de cette offre. Si vous voulez un écran plus grand, le est de 65% de réduction, ce qui porte le prix à 45 $ ou la 2e génération est de 70 % de réduction en ce moment, ce qui signifie que vous ne paierez que 70 $.

Utilisé Les haut-parleurs intelligents sont un excellent moyen de diffuser de la musique, de contrôler des appareils domestiques intelligents connectés, d’appeler des amis et plus encore. Vous pouvez en obtenir un pour 18 $ dès maintenant. Ou attraper un haut-parleur pour 12 $. Il existe également d’autres options disponibles, comme le 13 $ lampe intelligente pour les enfants et 25 $ pour l’Echo Dot de 4e génération.

Et rappelez-vous, alors que le coûtent 12 $ chacun, si vous regroupez une prise avec un appareil Echo, ce ne sera que 99 cents à la caisse. Ils fonctionnent avec Alexa afin que vous puissiez programmer quand allumer vos appareils ou les allumer et les éteindre via la commande vocale.