Fans de Disney, avons-nous une offre pour vous! Si vous aimez Minnie Mouse, alias, le personnage de dessin animé classique surtout connu pour sa robe à pois emblématique, vous allez adorer absolument la collaboration Kate Spade Disney. Et, pour le moment, il fait partie de la vente surprise du détaillant, vous permettant d’économiser jusqu’à 52% sur les sacs en cuir magiques, les portefeuilles, les bijoux et plus encore de la ligne.

L’une des démarques les plus excitantes que nous ayons repérées lors de cette vente? Le grand fourre-tout réversible en cuir Minnie Mouse de Disney x Kate Spade New York, qui était autrefois vendu au détail à 379 $, mais qui est maintenant tombé à 189 $, vous permettant d’économiser près de 200 $. Le devant de ce magnifique sac en cuir présente un design bicolore avec un imprimé super doux de Minnie Mouse appliquant du rouge à lèvres dans le miroir. Le dos, quant à lui, est recouvert de taches de baiser recouvertes de rouge à lèvres de l’icône elle-même. Ce sac à main a reçu une solide note de 4,7 étoiles de la part de plus de 70 clients Kate Spade, qui ont adoré sa taille spacieuse (il est assez large pour ranger votre ordinateur portable de 13 ou 15 pouces!) Et sa construction de qualité supérieure. Il est également livré avec un bracelet amovible qui peut contenir votre argent, vos cartes et votre pièce d’identité.

Le sac à bandoulière à double zip Disney x Kate Spade New York Minnie est également à gagner. Normalement 249 $, il est maintenant en vente pour 119 $, en baisse de 52%. Ce petit sac à main est également fabriqué à partir de cuir grainé raffiné et dispose d’une tonne de rangement pour vos essentiels de tous les jours: nous parlons de deux compartiments zippés, d’un compartiment à glissière et de deux fentes pour cartes de crédit. De plus, il possède une fermeture à glissière et une fermeture à pression magnétique, vous permettant de garder vos indispensables sains et saufs. Quant à Minnie, un joli dessin de son parfum en cours d’exécution est présenté sur le devant du sac à main. De plus, ce sac a été noté 4,7 étoiles par près de 30 acheteurs Kate Spade, qui ont décrit cet adorable sac à bandoulière comme «magnifique», «super mignon» et «parfait».

Si vous êtes à la recherche d’accessoires plus petits, vous pouvez également attraper cet étui pour iPhone, une fois 50 $ et maintenant 25 $, ou cette charmante paire de boucles d’oreilles, généralement 49 $ et en vente pour 29 $, parmi une tonne d’autres. Assurez-vous simplement de vous dépêcher de participer à cette vente, car les amoureux de Disney sont sûrs de récupérer cette collection plus rapidement que Mickey Mouse ne peut dire «Oh, mon garçon!»

