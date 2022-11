Économisez sur certains ensembles Lego Creator 3-en-1 chez Walmart

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Beaucoup de gens aiment Lego, mais le jouet populaire peut être un peu cher. Cependant, à l’approche des fêtes, certains détaillants ont déjà ouvert les portes de leur premières ventes du Black Fridayy compris Walmart. À l’heure actuelle, certains ensembles Lego Creator 3-en-1 sont démarqués, ce qui vous permet d’obtenir plus pour moins cher.

L’idée des ensembles Creator 3-en-1 est que les enfants disposent d’une variété d’options de construction afin que l’ensemble ne soit pas construit une seule fois et oublié. Nous avons mis en évidence quelques offres ci-dessous, mais nous ne nous attendons pas à ce que ces offres durent longtemps, alors saisissez-les pendant que vous le pouvez si vous voyez quelque chose que vous aimez.

LEGO

Cet ensemble de luxe propose trois constructions 3 en 1 différentes, ce qui signifie que vous pouvez obtenir neuf constructions uniques à partir de cet ensemble, y compris des dinosaures, des animaux de safari et plus encore. Les modèles peuvent être démontés encore et encore et changés à tout moment pour un nouveau design. Cependant, ce lot est recommandé pour les 7 ans et plus, en raison des petites pièces et du niveau de difficulté des constructions.