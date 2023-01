Économisez plus de 90 % sur Microsoft Office 2021 et obtenez un accès à vie pour seulement 30 $

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà utilisé Word, Outlook, Excel et d’autres programmes Office de Microsoft à un moment ou à un autre de votre vie quotidienne. Ils sont utilisés par des tonnes d’entreprises et d’organisations, mais si vous avez besoin d’un accès sur votre ordinateur personnel, une licence peut être assez chère.

L’accès à vie à la suite professionnelle d’applications Office 2021 vous coûterait généralement 349 $. Mais en ce moment, StackSocial offre une chance d’obtenir une licence à vie pour seulement 30 $, ce qui représente plus de 90 % de réduction sur le prix habituel et correspond au prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu. Et cette licence est un achat unique, ce qui signifie que vous pouvez abandonner l’abonnement (avec des frais récurrents) que Microsoft propose pour ces applications essentielles.

Cette offre est disponible jusqu’au 15 janvier, mais est déjà épuisée pour les utilisateurs de Mac. Les utilisateurs de Windows qui ne veulent pas manquer ces économies devraient passer leur commande le plus tôt possible.

L’accord de StackSocial est une aubaine phénoménale par rapport au marché en ligne qui coûte 10 $ par mois ou 100 $ par année. Il y a un version en ligne gratuite de Microsoft Officeaussi, mais il a beaucoup moins de fonctionnalités.

Bien que le prix semble presque trop beau pour être vrai, nous l’avons essayé nous-mêmes et cela a fonctionné à merveille. (Les deux grandes mises en garde : vous obtenez une seule clé – qui ne fonctionne que sur un seul ordinateur – et il n’y a pas de stockage cloud Microsoft OneDrive inclus.) Mais à un prix aussi bon, cette offre est sûre de se vendre rapidement, alors prenez plongez pendant que vous le pouvez.