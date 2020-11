Économisez plus de 800 £ sur la vente Black Friday de Lenovo

Besoin d’un nouvel ordinateur portable? Eh bien, Lenovo a de bonnes affaires dans sa vente Black Friday, vous permettant d’économiser des centaines de livres sur certains des meilleurs ordinateurs portables du marché.

La première offre qui se démarque est le Yoga S940, un superbe ordinateur portable avec un design flexible et des spécifications impressionnantes. Si vous êtes rapide, vous pouvez économiser 680 £, ce qui représente l’une des plus grosses économies sur un ordinateur portable cette année.

Il y a une réduction encore plus grande de 720 £ sur un autre modèle, mais il a l’ancien Intel de 8e génération, alors évitez cela. Un modèle moins cher avec 400 £ de réduction signifie que vous pouvez obtenir le S940 pour moins de 1000 £.

Les joueurs peuvent profiter d’une réduction de prix encore plus importante avec 840 £ de réduction sur le Lenovo Legion Y740, un ordinateur portable de jeu de 17 pouces doté d’une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070. Cela fait seulement 1259,99 £

Il y a 65 £ de réduction sur le brillant Lenovo IdeaPad S340 avec une baisse de prix promise pour 15 heures. Et ceux qui veulent un PC tout-en-un élégant peuvent obtenir 90 £ de réduction sur l’IdeaCentre AIO 3 avec une baisse de prix sur le modèle le plus impressionnant à 18 heures.

Quiconque recherche un ordinateur portable professionnel peut obtenir jusqu’à 357 £ de réduction sur le ThinkPad X1 Carbon primé.

Il y a beaucoup plus dans la vente avec de nombreuses offres intéressantes sur une large gamme de produits, notamment des moniteurs, des tablettes, des PC et plus encore.