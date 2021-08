Économisez plus de 80 % sur les articles essentiels de la maison et redonnez aussi

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

C’est amusant de chercher des façons de rendre votre maison vraiment unique. Qu’il s’agisse de mettre à jour votre terrasse extérieure ou d’embellir le décor de votre cuisine, de nouveaux meubles peuvent aider à rendre votre coussin plus invitant. Cette semaine, Wayfair organise une vente massive qui vous permet d’économiser sur de nouveaux meubles et plus encore, et d’aider les moins fortunés en même temps.

Par Lundi 9 août Wayfair organise sa vente Save Big, Give Back avec des centaines d’articles pour la maison en vente jusqu’à 83% de réduction. Non seulement vous pouvez économiser gros sur tout, des meubles de salon aux matelas, mais Wayfair fera don de 10 % des bénéfices de la vente à Community Solutions, une organisation à but non lucratif qui s’efforce de mettre fin à l’itinérance aux États-Unis.

Il y a des tonnes d’articles les mieux notés à parcourir dans cette vente et nous avons trouvé cinq excellents choix avec des économies substantielles. Vérifiez ceux qui ont attiré notre attention.

Les 5 meilleures offres de la vente Wayfair Save Big, Give Back

Chaise longue inclinable Gold Flamingo de 79 pouces, lot de 2, pour 465,99 $ (économisez 1 597,11 $): Cette paire de longues chaises de patio est maintenant disponible à partir de 465,99 $, soit 77% de réduction sur leur prix catalogue de 2 063,10 $. Plus de 1 100 clients ont attribué à ces chaises des critiques 5 étoiles, louant leur confort et leur beauté dans leurs espaces extérieurs. Machine à expresso/cappuccino Capresso Steam Pro pour 59,95 $ (économisez 40,05 $) : Vous pouvez obtenir cet essentiel du matin, généralement répertorié à 100 $, pour 59,95 $ dans le cadre de l’événement de vente, soit une économie de 40 %. Les clients ont été impressionnés par la qualité de la cuisson du lait à la vapeur et de la mousse de Capresso avec leurs expressos, et par la facilité de nettoyage une fois terminé. Matelas en mousse à mémoire de forme Sealy de 12 pouces pour 399,99 $ (économisez 599,01 $): Si vous cherchez à améliorer votre chambre à coucher, ce lit Sealy peut vous aider à démarrer à partir de seulement 399,99 $. Les acheteurs ont estimé que le matelas était à la hauteur de son titre « moelleux », avec plus de 2 100 critiques le qualifiant de « super doux » et ont estimé qu’il était à égalité avec les lits des « meilleurs hôtels ». Nettoyant compact portable Hoover Spotless pour tapis et tissus d’ameublement pour 89,99 $ (économisez 20 $): Que vous ayez besoin d’aspirer la poussière de vos tapis ou de ramasser les miettes de votre canapé, cet appareil multi-usage est maintenant en vente au prix de 89,99 $, soit 20 $ de moins que son prix standard de 109,99 $. Les acheteurs ont été impressionnés par la façon dont le Hoover nettoyait les taches sur les tapis et les tissus d’ameublement tout en étant léger et facile à utiliser. Parapluie de marché Beachcrest Home Kearney 108 pouces pour 42,99 $ (économisez 87 $): Obtenez un peu plus d’ombre sur votre terrasse avec ce parasol d’extérieur à un rabais de 80 $, vendu pour seulement 42,99 $. Cette protection solaire a une note moyenne de 4,4 étoiles sur 5, avec plus de 10 000 clients surpris par sa résistance aux vents forts et la facilité de son mécanisme de manivelle et d’inclinaison.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.