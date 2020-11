Économisez plus de 750 £ sur un Razer Blade Stealth 13

Ce n’est un secret pour personne que Razer fabrique certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu que l’argent puisse acheter depuis des années. Cependant, ils sont chers, donc cette offre Black Friday est une chance rare pour vous d’en obtenir une beaucoup moins chère.

Et beaucoup moins cher est un euphémisme avec un énorme 773 £ sur ce modèle chez eBuyer. Cela fait passer de 1772 £ à seulement 999 £!

Une petite mise en garde est qu’il s’agit du modèle légèrement plus ancien (Razer vient de publier une actualisation avec des processeurs Intel de 11e génération) mais ce modèle de 10e génération est toujours parfaitement récent et en fait une véritable aubaine.

Vous obtenez un Core i7, écran 120Hz, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique Nvidia GTX 1650Ti. C’est une liste de spécifications de premier ordre et, bien sûr, le Blade Stealth 13 est hautement portable.

Si c’est encore trop pour vous, eBuyer a également 599 £ de réduction sur le modèle 60Hz, que vous pouvez récupérer pour 899 £. Cependant, ces 100 £ supplémentaires en valent la peine si votre budget peut s’étirer.

Toujours pas sûr? Nous avons un tour d’horizon complet des meilleures offres d’ordinateurs portables, qui incluent un certain nombre d’ordinateurs portables de jeu. Consultez également les meilleures offres du Black Friday.