Économisez plus de 50 $ sur une élégante cafetière à une tasse Keurig K-Mini

Keurig les cafetières sont populaires pour leur commodité. Vous pouvez choisir votre saveur de café préférée et la préparer fraîchement en quelques minutes. La Le brasseur de Keurig est leur plus petit brasseur, et c’est une excellente option si vous manquez d’espace sur le comptoir. Et aujourd’hui seulement, Best Buy offre 55 $ de rabais sur cet élégant modèle Jonathan Adler en édition limitée, ramenant le prix à seulement 45 $. Cette offre expire à 21 h 59 PT (00 h 59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez en obtenir une à ce prix.

Cette cafetière à usage unique n’a pas de réservoir d’eau, ce qui signifie que vous devrez le remplir à chaque fois que vous voulez une tasse de café, mais à seulement un pied de haut et moins de cinq pouces de diamètre, le K-Mini sera vous permet d’économiser beaucoup d’espace précieux sur vos comptoirs ou de s’adapter parfaitement à votre poste de travail.

Le K-Mini brasse n’importe quelle taille de tasse entre six et 12 onces à la fois et peut accueillir des tasses jusqu’à sept pouces de hauteur. Il est également livré avec un bac d’égouttement amovible, il est donc facile à nettoyer si quelque chose déborde accidentellement. Il s’éteint même automatiquement 90 secondes après la dernière infusion pour vous aider à économiser de l’énergie.

Les K-Cups sont un moyen idéal et facile de préparer votre saveur de café préférée, mais ce brasseur est également compatible avec le pour préparer votre propre café moulu (bien qu’il soit vendu séparément). Et si vous recherchez encore plus de bonnes affaires sur les infuseurs intelligents à une tasse et plus encore, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres Keurig vous pouvez magasiner dès maintenant.

