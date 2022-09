Plus haut-parleurs intelligents ont un design simple mais quelque peu sans intérêt qui se fond dans le décor de la plupart des maisons. Mais si vous cherchez quelque chose avec un peu plus de caractère, alors nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. À l’heure actuelle, Amazon offre 55 $ de réduction sur ce haut-parleur intelligent Marshall Uxbridge avec un look classique et accrocheur – ramenant le prix à seulement 165 $. Il n’y a pas d’expiration claire sur cet accord, donc rien ne garantit combien de temps il restera disponible. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez en obtenir une à ce prix.

Ce haut-parleur intelligent Marshall ne sacrifie pas la fonction pour l’apparence et regorge de fonctionnalités utiles. Il est compatible avec Amazon Alexa et est équipé d’un ensemble de microphones à champ lointain afin que vous puissiez le contrôler en utilisant uniquement le son de votre voix, même de l’autre côté de votre maison. Demandez simplement à Alexa de jouer votre musique préférée, de vérifier la météo, de définir des rappels ou de contrôler d’autres appareils intelligents dans la maison. Il dispose également d’une connectivité Bluetooth et AirPlay 2 pour une diffusion sans fil facile depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable. Et contrairement à de nombreux autres haut-parleurs intelligents, il dispose de boutons dédiés au volume, aux aigus et aux graves afin que vous puissiez facilement régler le son selon vos préférences. De plus, il y a un bouton de sourdine dédié qui éteint le microphone afin qu’Alexa ne puisse pas écouter. Si vous voulez la commodité d’un haut-parleur intelligent mais que vous préférez quelque chose avec un peu plus de caractère, c’est une offre que vous ne voudrez pas manquer. .