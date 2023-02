Économisez plus de 400 $ sur la Surface Pro 7 Plus de Microsoft et obtenez une couverture de type gratuite

Le Microsoft Surface Pro est notre détachable préféré ordinateur portable deux en un actuellement sur le marché. Et tandis que Surface Pro 7 Plus est un léger pas en arrière par rapport au SurfacePro 8 qui figure sur notre liste de premier plan, c’est toujours une excellente option pour la plupart des gens, et en ce moment, vous pouvez en acheter un avec une remise importante. Aujourd’hui seulement, Best Buy offre 430 $ de rabais sur cet ordinateur portable hybride élégant, plus la couverture de type, . Cette offre expire à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ça.

Ce deux-en-un polyvalent est parfait pour s’occuper du travail à la maison et en déplacement. Il dispose d’un écran tactile QHD de 12,3 pouces et ne pèse que 1,7 livre, il est donc facile à glisser dans votre sac et à emporter. En interne, il est équipé d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération et de 8 Go de RAM, et est livré avec 256 Go de stockage intégré. Il est également doté de caméras avant et arrière et de microphones à double réseau, de sorte qu’il est prêt pour les appels vidéo et les réunions dès la sortie de la boîte. Et malgré sa conception mince, il dispose toujours d’un port USB-C et USB-A, d’une prise casque et d’un carte Micro SD lecteur. Et il vient avec le inclus, ce qui vous coûterait généralement 130 $ de plus à lui seul.