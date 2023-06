Économisez plus de 300 $ sur Luminar Neo et transformez vos photos en un clic

Vous aurez besoin de plus qu’un bon œil et un équipement décent pour créer une superbe photo. L’édition est l’endroit où les images brutes et non polies sont transformées en œuvres d’art, et en ce moment, StackSocial propose beaucoup de logiciels qui le rendent plus facile que jamais. Luminar Neo utilise l’IA pour vous aider à composer, classer et structurer vos images comme un pro, et maintenant vous pouvez obtenir un accès à vie, ainsi que des packs complémentaires et prédéfinis, pour seulement 80 $, ce qui vous fait économiser 320 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie, nous ne savons donc pas combien de temps cette offre durera. Nous vous recommandons de faire votre achat le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Adobe Photoshop est le logiciel de retouche photo le plus populaire, mais il faut des mois de formation pour pouvoir l’utiliser efficacement. Luminar Neo offre des tonnes de fonctions et fonctionnalités identiques, mais est beaucoup plus facile à utiliser grâce à l’assistance de l’IA. Vous pouvez l’utiliser pour améliorer les détails et la clarté d’une photo, régler l’éclairage et la composition ou même supprimer et remplacer des objets entiers. Il est même livré avec des tonnes de préréglages incroyables qui vous permettent de transformer vos photos en appuyant simplement sur un bouton.

Il est également compatible avec les appareils Windows et Mac, et peut même être utilisé comme plug-in pour Photoshop et Lightroom. Cette offre comprend également des tonnes de modules complémentaires utiles, tels que le module complémentaire Soulful Panoramas, qui vous permet de remplacer complètement votre ciel par 10 préréglages différents, ou le module complémentaire Bokeh Dreams, qui contient 10 superpositions uniques pour donner à vos images une ambiance cool et cosy. Et avec un accès à vie, vous n’aurez pas à vous soucier des coûts d’abonnement récurrents.

