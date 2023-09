Économisez plus de 300 $ sur cet ensemble de drones DJI Mini 3 Pro sur Amazon cette fête du Travail

De nos jours, il n’est pas nécessaire d’être un photographe professionnel pour capturer de superbes photos et vidéos aériennes. Le Mini 3 Pro de DJI est notre drone préféré pour les créateurs de contenu en 2023, et permet à presque tout le monde de créer des clips et des images soignés et d’aspect professionnel. Et en cette fête du Travail, vous pouvez l’acquérir à un prix très réduit. Amazon propose actuellement 313 $ de réduction sur le forfait Mini 3 Pro Fly More, ce qui ramène le prix à 845 $. Bien qu’il n’y ait pas d’expiration définie pour cette offre, vous souhaiterez peut-être passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le DJI Mini 3 Pro a gagné une place sur notre liste des meilleurs drones pour 2023 grâce à sa caméra rotative unique qui vous permet de filmer en mode paysage et portrait, ce qui le rend parfait pour créer des TikToks et des Reels Instagram. Il peut capturer des photos détaillées de 48 MP et filmer des vidéos dans une superbe résolution 4K UHD à une vitesse fluide de 60 ips. Il est également idéal pour les débutants grâce à sa détection d’objets tridirectionnelle, qui vous aide à éviter les collisions. De plus, il ne pèse que 249 grammes, vous pouvez donc l’emporter partout.

Il a une autonomie de vol allant jusqu’à 34 minutes avec la batterie standard, mais avec le Offre groupée Fly More, vous recevrez deux batteries Intelligent Flight Plus, qui augmentent la durée de vol jusqu’à 47 minutes. Le pack comprend également un hub de chargement bidirectionnel, des hélices de rechange et un sac à bandoulière.