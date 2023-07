Économisez plus de 200 $ lorsque vous regroupez les derniers téléphones et tablettes OnePlus

Apple, Google et Samsung peuvent régner en maître sur le marché des smartphones, mais ce ne sont pas les seules marques à proposer quelque chose. OnePlus est peut-être une marque plus petite, mais elle s’est fait un grand nom et a même réussi à se faire une place sur notre liste des meilleurs téléphones pour 2023 avec son nouveau OnePlus 11 5G. Et lorsque vous récupérerez son dernier téléphone phare, vous aurez également la possibilité de saisir la nouvelle tablette OnePlus Pad à 50% de réduction, vous permettant d’économiser 240 $ lorsque vous ajoutez les deux à votre panier. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le OnePlus 11 5G a gagné une place sur notre liste des meilleurs téléphones grâce à son matériel puissant et son prix de départ raisonnable de 700 $. Il arbore la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 Go de RAM et un écran AMOLED de 6,7 pouces. Il prend même en charge Dolby Vision et HDR10 Plus, ainsi que Dolby Atmos, c’est donc une excellente option pour les jeux ou le streaming vidéo. Et avec une charge rapide de 80 watts, vous pouvez recharger complètement votre téléphone en moins d’une demi-heure. Bien qu’il ne dispose pas des caméras les plus puissantes, la qualité devrait être suffisante pour une utilisation quotidienne.

Et si vous avez également besoin d’une nouvelle tablette, vous pouvez l’associer au nouveau OnePlus Pad. Le critique de CNET, Scott Stein, a déjà qualifié le OnePlus Pad de l’une des meilleures tablettes Android dans sa gamme de prix, il est donc pratiquement inégalé à seulement 240 $, soit la moitié du prix habituel. Il est doté d’un écran LCD de 11,6 pouces ainsi que d’un puissant processeur Dimensity 9000 à huit cœurs pour des performances fluides, et est équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il ne mesure également que 6,5 mm d’épaisseur et ne pèse que 552 grammes, ce qui le rend parfait pour s’occuper de vos affaires lorsque vous êtes en déplacement.

Vous pouvez également économiser jusqu’à 20 % sur les écouteurs et 10 % sur certains accessoires lorsque vous les regroupez également avec l’achat du téléphone. Et pour encore plus de bonnes affaires, vous pouvez consulter notre résumé complet de toutes les meilleures offres de téléphones et de tablettes disponibles actuellement.