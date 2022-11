Économisez plus de 1 000 $ sur les téléviseurs Samsung 4K avec des offres d’une journée chez Woot

Vendredi noir La semaine est l’un des meilleurs moments de l’année pour acheter un nouveau téléviseur, et vous trouverez des tonnes de bonnes affaires chez les grands détaillants comme Meilleur achat, Amazone et Walmart. Mais ils ne sont pas les seuls à offrir de sérieuses économies sur les téléviseurs pour le moment. Woot se lance également dans l’action avec sa propre vente d’une journée sur les téléviseurs Samsung, avec certains modèles réduits de plus de 1 000 $. Ces offres expirent à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, avec une chance que certains modèles se vendent avant cette date, alors passez votre commande rapidement si vous voyez une offre que vous ne voulez pas manquer.

Avec des prix allant jusqu’à 3 970 $, cette vente est destinée aux modèles haut de gamme et plus chers, bien qu’il existe quelques options plus abordables avec des prix à partir de 400 $. Nous avons nommé le la meilleur téléviseur 4K que vous pouvez obtenir sans passer à un modèle OLED, et en ce moment, vous pouvez en acheter un jusqu’à 44 % de réduction sur le prix habituel. Il n’est disponible qu’avec un écran de 43 ou 85 pouces, vous devrez donc aller grand ou le garder petit.

Si vous n’êtes pas sûr de la taille que vous devriez obtenir, vous devriez envisager un modèle de 65 pouces, que nous décrivons comme la taille “Goldilocks” pour les téléviseurs – ni trop grand ni trop petit. Et maintenant, vous pouvez ramasser ceci en vente pour 1 750 $, ce qui vous fait économiser 1 248 $ par rapport au prix habituel. Il dispose d’un superbe 4K OLED écran, ainsi que la prise en charge de Dolby Atmos et Amazon Alexa et Google Assistant intégrés pour un contrôle mains libres facile.

Et si vous voulez un téléviseur qui se fondra dans le décor de votre maison, vous pouvez vous procurer l’un des téléviseurs élégants de Samsung. . Avec des cadres magnétiques interchangeables et un écran QLED 4K qui sert également de cadre photo numérique, il fonctionne aussi bien comme une œuvre d’art que comme un téléviseur. Les tailles vont de 32 à 85 pouces, certains modèles étant réduits jusqu’à 33 %.