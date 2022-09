Économisez jusqu’à 90 $ sur un SSD externe robuste Samsung T7 Shield

Il existe plusieurs façons de protéger vos données. Oui, vous voudrez vous assurer qu’il est à l’abri des pirates et des regards indiscrets, mais vous voudrez également vous assurer que vous stockez vos fichiers dans un endroit qui ne risque pas d’être endommagé ou corrompu. Et c’est particulièrement vrai si vous devez les emporter avec vous. Si vous recherchez un lecteur de stockage portable qui offre une protection sérieuse, vous voudrez considérer le Bouclier Samsung T7 – et en ce moment, vous pouvez le récupérer à prix réduit.

Le critique de CNET, Joshua Goldman, était joli impressionné par le T7 Shield grâce à sa conception ultra-compacte et sa durabilité impressionnante. C’est un SSD portable qui a à peu près la taille d’une carte de crédit, et pour le moment, vous pouvez prendre le pour 100 $, 60 $ de rabais ou économisez 90 $ sur le , faisant baisser le prix à 200 $. Avec un indice de résistance aux intempéries IP65, il est protégé contre l’eau et la poussière, et grâce à son extérieur en élastomère, il peut résister à des chutes jusqu’à 3 mètres. Il offre également des performances de vitesse, avec des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 1 050 Mo par seconde. Il utilise une connexion USB-C et est compatible avec les appareils Mac, Windows et Android. Il n’y a pas d’expiration définie sur cet accord, donc on ne sait pas combien de temps il restera disponible. Nous vous recommandons de passer vos commandes le plus tôt possible si vous espérez en prendre une à ce prix.