Économisez jusqu’à 83 % sur une grande variété d’appareils audio chez Woot

Écoutez, audiophiles et auditeurs occasionnels. Si vous avez besoin d’une paire d’écouteurs de tous les jours, de haut-parleurs solides ou de barres de son pour diffuser votre musique, vos films et vos émissions de télévision préférés à la maison, des haut-parleurs Bluetooth portables à emporter avec vous cet été ou si vous souhaitez découvrir d’autres excellentes technologies audio, c’est maintenant un moment idéal pour découvrir une grande variété d’appareils audio chez Woot. Tu peux recevoir jusqu’à 83 % d’économies sur une grande variété d’appareils et les prix commencent à seulement 13 $. Ces offres sont disponibles jusqu’au 16 juin jusqu’à épuisement des stocks.

Si vous cherchez à obtenir une remise importante sur une paire d’écouteurs dotés d’une impressionnante technologie de suppression active du bruit, pensez à l’égaliseur Beoplay de Bang and Olufsen. Ces écouteurs disposent de six microphones intégrés et peuvent offrir jusqu’à 6,5 heures d’autonomie par charge, ou jusqu’à 20 heures avec l’étui. Cette paire offre également une connectivité multipoint, ce qui vous permet de basculer facilement entre votre téléphone et votre ordinateur selon vos besoins. À l’origine 400 $, cette paire d’écouteurs de 2021 est à seulement 130 $ à Woot.

Et pour 10 $ de moins, vous pouvez opter pour les écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 2 – c’est une remise de 180 $. Ils ne sont plus les écouteurs phares de l’entreprise, mais ce modèle de la génération précédente arbore une suppression active du bruit impressionnante et une autonomie de sept heures (avec jusqu’à 28 avec le boîtier) et a même remporté un prix du choix des éditeurs en 2020.

Si vous voulez un petit haut-parleur Bluetooth portable que vous pouvez accrocher sur votre dos pour emporter avec vous lors de vos déplacements, le JBL Clip 4 est un choix solide. C’est l’un de nos haut-parleurs Bluetooth préférés que vous pouvez obtenir grâce à son mousqueton intégré pour un transport facile et à son indice de protection IP67, ce qui signifie qu’il est à la fois étanche à la poussière et à l’eau, vous pouvez donc en profiter n’importe où, même à la piscine. Bien que son prix courant soit de 80 $, vous pouvez prenez-le pour 50 $ tout de suite.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent améliorer leur espace de divertissement, Woot a baissé le prix sur le Ensemble de système d’enceintes amplificateur 5.1 canaux Pyle de 163 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 100 $ pour un récepteur amplificateur de 300 watts avec cinq haut-parleurs et un subwoofer pour lire tout votre contenu préféré. Il y a une tonne d’autres options disponibles dans la vente audio de Woot, alors assurez-vous de consulter le toute la sélection de vente. Cependant, certains produits ont déjà commencé à se vendre, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.