Économisez jusqu’à 80 % sur les produits essentiels pour la maison lors de l’événement d’entrepôt de Bed Bath & Beyond

Bed Bath & Beyond propose actuellement une nouvelle offre pour un maximum de lors de son événement d’entrepôt. De plus, vous bénéficiez de 20 % de réduction sur la totalité de l’achat avec un coupon via 10 août.

Il y a une tonne de produits que vous pouvez acheter. Puisqu’il s’agit de Bed Bath & Beyond, vous rencontrerez évidemment de nombreux articles essentiels pour la maison destinés à vous garder agréable et confortable. Cette est de 30 $, ce qui vous permet d’économiser 20 $. Ce best-seller a un motif en tricot torsadé et un côté Sherpa inversé pour vous donner des options sur la façon dont vous voulez rester au chaud. Un autre bon choix est celui-ci pour 60 $.

Si vous magasinez pour du matériel de cuisine, prenez ceci pour 73 $, une économie de 50 %, exclusive à Bed Bath & Beyond. Et pour un ensemble de dîner minimaliste, vous pouvez obtenir ceci pour 42 $, vous permettant d’économiser 28 $.

Et vous ne pouvez pas oublier le stockage. Ce pack de cinq coûtent 15 $ (économisez 10 $), tandis qu’un est de 15 $, vous donnant enfin un endroit pour ranger correctement votre sèche-cheveux.