Économisez jusqu’à 80 % sur la mode, la maison et la beauté chez Neiman Marcus

Neiman Marcus est de retour avec une toute nouvelle offre via 8 août. Avec un rabais supplémentaire de 20 % sur les prix réguliers, les acheteurs obtiennent lors de la mise en vente de la vente Neiman Marcus. Avec cela, vous aurez la possibilité d’acheter des vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que des chaussures et des bijoux.

Cette offre chez Neiman Marcus est idéale pour tous ceux qui veulent des vêtements de créateurs de tous styles haut de gamme, mais pour moins cher. Étant donné que cette vente compte plus de 6 000 produits disponibles, il y a beaucoup à passer au crible. Cela dit, lorsque vous tenez compte de la remise, les prix commencent à 4 $, avec ce . Et si vous voulez un ensemble complet, vous pouvez saisir un pour 8 $, pour 12 $ et pour 20 $. La chose la plus chère en vente actuellement est pour 8 338 $, mais la majorité des acheteurs intéressés par cette offre (moi y compris) s’en tiendra probablement à des options plus abordables.

Pour une boucle d’oreille plus pratique, jetez un oeil à en or pour 126 $ (économisez 99 $). Ces boucles d’oreilles sont en laiton plaqué or 12 carats de 34 millimètres avec des accents de cristal. S’en tenir au thème de l’or, ce Neiman Marcus est un ensemble de porcelaine peint à la main de 154 $ avec une finition glaçure. Dans cet ensemble, il y a quatre assiettes plates, quatre assiettes à salade et quatre bols à céréales, qui vont au lave-vaisselle et au micro-ondes.

Si vous êtes intéressé par la mode et les sacs à main, vous trouverez des articles créatifs et qui repoussent les limites. UN est de 90 $ (économisez 360 $). Un sac comme celui-ci attirera certainement l’attention avec sa fausse fourrure rose vif et ses bretelles noires. Un choix plus pragmatique de cette marque serait ses 160 $ ​​(économisez 350 $) qui est toujours de taille ludique, mais quelque chose que vous pouvez emporter avec vous au travail.

Et les vêtements en solde correspondent à ce que vous attendez des offres de mode. Vous trouverez des robes, des pantalons, des chemises et plus encore de marques telles qu’Alice + Olivia, Ralph Lauren Collection et L’Agence.