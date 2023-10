Économisez jusqu’à 75 $ sur la Google Pixel Watch ou les Google Pixel Buds Pro

Les technologies de pointe sont souvent assez coûteuses, c’est pourquoi il est toujours idéal de trouver un accord. Et si vous êtes un fan de Google ou si vous recherchez des alternatives à Apple, Wellbots vous aide dès maintenant à mettre la main sur deux excellents produits à moindre coût. La société offre aux lecteurs de CNET des remises exclusives sur la Google Pixel Watch et les Google Pixel Buds Pro, ce qui signifie que vous pouvez obtenir l’un ou l’autre de ces articles sans vous ruiner.

Les montres intelligentes offrent une couche supplémentaire de commodité à votre routine quotidienne, et la Google Pixel Watch est une option solide pour les utilisateurs d’Android, décrochant une place sur notre meilleure montre intelligente pour le tour d’horizon de 2023 et remportant un prix du choix des éditeurs l’année dernière. Il est équipé de Google Assistant, vous permettant d’écouter de la musique, d’envoyer des SMS, de consulter Gmail, d’utiliser Google Maps pour naviguer et bien plus encore, dont beaucoup peuvent être effectués uniquement par la voix. De plus, Google Wallet vous permet d’utiliser Google Pay sur votre poignet lors du paiement pour simplifier vos achats. Et vous bénéficierez de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique de Fitbit pour vous aider à rester au top de votre parcours de bien-être. La Pixel Watch de 1re génération coûte 280 $, mais ce prix tombe à seulement 205 $ lorsque vous utilisez un code promo CNETPIXELWATCH à la caisse, ce qui représente 75 $ d’économies.

Et si vous recherchez une paire d’écouteurs de qualité à un prix abordable, ne cherchez pas plus loin que les Google Pixel Buds Pro. Ils ont une qualité sonore solide, offrent une suppression active du bruit et offrent un ajustement supérieur. Ils prennent également en charge la connectivité Bluetooth multipoint et ont une bonne autonomie, offrant jusqu’à sept heures de lecture avec la suppression du bruit activée ou jusqu’à 11 heures avec cette fonction désactivée. Ces écouteurs ont gagné une place dans notre sélection des meilleurs écouteurs de l’année, car ce sont d’excellents écouteurs sans fil pour les utilisateurs d’Android. Ils coûtent généralement 200 $, mais vous pouvez obtenir une réduction de 65 $ lorsque vous utilisez un code promotionnel. CNETBUDSPRO à la caisse. Cela signifie que vous pouvez achète-en une paire pour 135 $.