Économisez jusqu’à 74 $ sur les imprimantes 3D et les accessoires pendant cette offre d’un jour

Imprimantes 3D deviennent un passe-temps populaire pour de nombreuses personnes. Avec les progrès de la technologie, les imprimantes 3D deviennent plus abordable et plus facile à utiliser.

Si vous cherchez à plonger dans le monde de l’impression 3D, vous pouvez économiser jusqu’à 74 $ sur lors de la vente d’une journée d’aujourd’hui chez Woot. Que vous soyez novice ou expérimenté, ces offres valent la peine d’être consultées, mais gardez à l’esprit qu’elles expirent ce soir ou lorsque les articles sont épuisés, selon la première éventualité.

Les deux imprimantes de cette vente disposent également d’une carte mère silencieuse qui offre des performances stables et d’un écran couleur intelligent de 4,3 pouces avec une interface utilisateur simple. Ils sont également équipés d’un capteur de fin de course avec prise en charge de la reprise afin que vos objets continuent d’imprimer là où vous les avez laissés si vous manquez de filament avant la fin d’un travail. Et avec les lits en verre Carborundum, chacun devrait fournir une adhérence lors de la construction et faciliter le retrait de vos créations une fois qu’elles ont refroidi.

Si vous débutez avec l’impression 3D, le est un bon choix. Il est facile à assembler et ne coûte actuellement que 355 $, ce qui vous permet d’économiser 74 $ sur le prix courant. Il dispose d’un système de mise à niveau facile à utiliser qui devrait vous permettre de réaliser facilement des impressions de qualité et offre un volume de construction de 235 x 235 x 250 millimètres. Ou si cela ne vous dérange pas une sortie légèrement plus petite, vous pouvez économiser 49 $ sur le et ne payez que 230 $. Il a un volume de construction de 220 x 220 x 250 millimètres.

et filament TPU flexible disponible pour 27 $ chacun. Les deux couleurs sont compatibles avec toutes les imprimantes FDM du marché qui acceptent le filament de 1,75 millimètre.

Il y a même un grand disponible pour 30 $ qui gardera vos filaments en bon état. Il comprend un sac sous vide microporeux avec une fermeture à glissière à double joint renforcée qui maintient tout hermétique, ainsi qu’une valve auto-obturante qui vous permet d’éliminer l’air avec la pompe à main et de garder tout en sécurité. Il est également livré avec des cartes d’indicateur d’humidité réutilisables, vous pouvez donc changer tous les déshydratants qui en ont besoin.