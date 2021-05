Économisez jusqu’à 705 £ en soldes Bumper Microsoft Surface Laptop 3

Le mois dernier, Microsoft a annoncé le nouveau Surface Laptop 4. Il offre désormais plus de choix de silicium Intel et AMD et revendique des améliorations significatives de la durée de vie de la batterie, mais une grande partie de l’appareil reste le même. Il a toujours la conception éprouvée, un affichage haute résolution et une sélection de ports solide.

Pour quelques personnes, passer au Surface Laptop 4 en vaudra la peine. Cependant, si vous recherchez un excellent appareil de tous les jours, son prédécesseur reste une excellente option, surtout à ces prix réduits. Sur le Microsoft Store, il existe d’excellentes offres dans la gamme Surface Laptop 3. La configuration la moins chère est désormais disponible à seulement 795 £, tandis que vous pouvez économiser jusqu’à 705 £ sur les modèles haut de gamme.

Découvrez dès maintenant ces offres Surface Laptop 3 du Microsoft Store.

Malgré son lancement en 2019, le Surface Laptop 3 reste l’un des meilleurs PC portables que vous puissiez acheter. Dans notre examen 8/10, nous avons loué ses performances solides, son design élégant et l’ajout d’un nouveau modèle 15 pouces. Les puissantes puces Intel / AMD et les informations d’identification audio impressionnantes résistent bien en 2021, tandis que toutes les configurations sont légères et portables.

En règle générale, le prix demandé élevé a conduit les consommateurs à chercher ailleurs un nouvel ordinateur portable. Cependant, cela ne doit plus être le cas. Le modèle d’entrée de gamme i5 (13,5 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD) offre une excellente expérience d’ordinateur portable au quotidien et commence maintenant à seulement 795 £. C’est une réduction de 204 £ sur le prix demandé habituel.

Cependant, des remises encore plus importantes peuvent être trouvées sur des modèles plus chers. Une variante de 15 pouces alimentée par le processeur Ryzen 5 3580U d’AMD est réduite à 1274 £ avec une réduction de 425 £. Ensuite, il y a une réduction étonnante de 705 £ sur un modèle i7 avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To – maintenant à 1644 £.

Voir la gamme complète de remises sur le site Web de Microsoft.

Si vous êtes intéressé par d’autres PC Microsoft, consultez notre guide des meilleures offres Surface au Royaume-Uni.