Économisez jusqu’à 700 $ sur les vélos électriques Rad Power Bikes et économisez sur les accessoires

Les vélos électriques continuent de gagner en popularité – pour une bonne raison. Ils sont plus pratiques que la marche et moins chers que d’investir dans une voiture. De plus, un vélo électrique peut vous aider à traverser le campus ou à vous rendre au travail en toute simplicité. Ils sont également respectueux de l’environnement. Et il existe également des modèles tout-terrain, lorsque vous souhaitez sortir de la ville pour une aventure. En ce moment, Rad Power Bikes propose une tonne d’offres sur les vélos électriques et les accessoires, vous permettant d’économiser jusqu’à 700 $ sur un nouveau trajet. Les offres expirent à des moments différents, nous avons donc essayé de les noter ci-dessous, le cas échéant.

Si vous recherchez un vélo de banlieue solide, le Rad City 5 Plus est un choix solide. Vous pouvez atteindre une distance allant jusqu’à 50 miles par charge et dispose d’un écran LCD rétroéclairé pour un aperçu rapide de votre vitesse, de la durée de vie de la batterie, de l’odomètre et plus encore. Il dispose également de cinq niveaux d’assistance au pédalage pour vous aider à affronter les pentes pendant votre voyage. Il coûte régulièrement 1 999 $, mais il est actuellement réduit de 150 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 1 849 $ jusqu’au 31 mai.

Maintenant, si vous avez tendance à avoir beaucoup à transporter, vous allez vouloir un endroit pour stocker votre cargaison. Le Rad Wagon 4 est une excellente option et a même décroché une place dans notre tour d’horizon des meilleurs vélos électriques pour cette année. Il peut transporter jusqu’à 350 livres, a une autonomie allant jusqu’à 45 miles par charge et comprend un porte-bagages arrière intégré. C’est aussi 150 $ de rabais en ce moment, ce qui le porte à 1 849 $ jusqu’au 31 mai.

Et si vous recherchez le moins cher, vous voudrez peut-être investir dans le Rad Rover 6 Plus. C’est un vélo à gros pneus qui peut s’attaquer à vos trajets quotidiens ou hors route, explorer des sentiers et d’autres terrains et offrir une autonomie allant jusqu’à 45 miles par charge. Il est doté d’une fourche à suspension avant durable et de freins à disque hydrauliques, qui devraient vous protéger, vous et votre vélo, dans des environnements difficiles. Et en ce moment, c’est seulement 1 399 $ – c’est une réduction énorme de 700 $.

Et si vous avez besoin d’un siège enfant pour que votre enfant puisse voyager avec vous, le Siège enfant Thule Yepp Maxi est descendu à 200 $ – c’est-à-dire 50 $ de réduction – jusqu’au 29 mai. Il est conçu pour transporter des enfants âgés de neuf mois à six ans, avec un poids maximum de 40 livres. Vous pouvez également économiser sur l’antivol pliant en acier Abus Bordo Granit X-Plus 6500 jusqu’au 30 juin pour protéger votre vélo des voleurs potentiels. Le 85 centimètres le modèle est tombé à 129 $ (économisez 50 $), tandis que le 110 centimètres la version est disponible pour 150 $ (économisez 60 $).