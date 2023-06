Économisez jusqu’à 700 $ sur les matelas haut de gamme de Leesa

Avez-vous du mal à obtenir le repos dont vous avez besoin pour affronter la journée ? La mise à niveau de votre matelas actuel vers un nouveau matelas à la fois confortable et offrant un soutien approprié peut apporter des améliorations significatives à la qualité de votre sommeil. Et lorsque vous êtes bien reposé, il est plus facile de rester concentré. Les matelas sont un article important, mais en ce moment, vous pouvez économiser jusqu’à 700 $ sur les matelas chez Leesa lors de la vente Summer Daze de l’entreprise.

Le Leesa Original est le matelas phare de la marque. Cette option de mousse à mémoire offre un sommeil confortable. Il est respirant pour vous aider à rester au frais et limite le transfert de mouvement afin que vous puissiez vous reposer plus profondément, même si vous dormez à côté de quelqu’un d’autre. L’Original fonctionne également pour une grande variété de positions de sommeil, donc si vous dormez sur le ventre, sur le côté ou combiné, vous devriez toujours ressentir un soulagement de la pression avec cette option. Vous pouvez en attraper un dans une taille queen pour seulement 1 099 $ lors de cette vente, vous permettant d’économiser 200 $ sur son prix habituel.

Cependant, si vous avez besoin de plus de soutien, vous voudrez peut-être faire des folies sur le matelas hybride Legend. C’est un modèle haut de gamme conçu pour supporter tout le monde, des dormeurs latéraux aux dormeurs plus lourds grâce à sa construction en couches à double bobine. Il offre également une isolation des mouvements et un soutien des bords, ce qui est idéal lorsque vous partagez votre lit avec un partenaire ou un animal de compagnie. La taille queen est disponible pour 2 099 $ en ce moment – c’est un rabais de 500 $.

Il existe de nombreux autres matelas Leesa qui valent le détour, alors assurez-vous de magasiner toute la collection. La marque propose également un essai de 100 nuits, ainsi qu’une livraison gratuite et une garantie de 10 ans. Et vous recevrez deux oreillers gratuits avec votre achat de matelas.

Et si Leesa n’a pas exactement ce que vous cherchez, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres de matelas en cours.