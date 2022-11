Économisez jusqu’à 70 % sur les vêtements Allbirds chez Woot

Besoin d’un nouvel équipement d’entraînement ? Allbirds Apparel vous a couvert, avec des shorts, des leggings, des chaussettes et plus encore. Obtenez jusqu’à 70 % de réduction sur de nouveaux équipements chez Woot jusqu’au samedi 12 novembre et soyez prêt pour votre prochaine séance d’entraînement.

Que vous faire de l’exercice à la maison ou aller à le gymnase Pour rester actif, vous avez besoin des bons vêtements pour rester à l’aise pendant votre routine d’exercice. En ce moment, les deux shorts de course pour les deux et sont en baisse de 66%, ce qui porte le prix à seulement 23 $. Les tailles vont du XS au 3XL et sont disponibles dans une variété de couleurs, il existe donc de nombreuses options pour s’adapter à votre cadre et à votre style.

Et si vous préférez , allbirds propose une variété de couleurs à 70 % de réduction, ce qui porte le prix à 30 $. Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables comme la fibre d’eucalyptus et la laine mérinos, aidant à évacuer l’humidité et à sécher rapidement pour que vous restiez au frais pendant votre entraînement.

Assurez-vous de prendre une paire de coussins , aussi, pour seulement 10 $ – une économie de 33 %. Assurez-vous de vérifier les autres équipements en vente en ce moment et faites le plein de ce dont vous avez besoin pendant la durée de ces offres.

