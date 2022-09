Économisez jusqu’à 70 % sur le matériel de camping et de plein air chez REI

Vous avez un voyage de camping à venir et vous avez besoin de nouveaux équipements pour le rendre confortable ? Si c’est le cas, vous avez de la chance car REI a une vente avec jusqu’à y compris les tentes et les sacs de couchage. Évidemment, ce n’est pas la première fois que cette marque propose ce type de vente. Cependant, il n’y a généralement que jusqu’à 50% de réduction, donc cette économie supplémentaire est excellente pour vos poches.

Les tentes sont fortement représentées. Avec 49 options au choix, vous serez prêt à dormir en toute sécurité. Bien que certains lots ne soient plus disponibles (comme de nombreux produits), vous pouvez consulter ceci pour 244 $ (économisez 30 %) où vous obtenez non seulement une tente, mais également un sac de couchage avec des options pour les tailles longues et régulières.

Vous avez déjà un sac, mais vous avez encore besoin d’un dormeur solo ? Ensuite ceci coûte 97 $ (économisez 30 %) et dispose d’un plafond réglable pour réduire la condensation. Et si vous avez un peu d’argent à dépenser, vous pouvez toujours obtenir une tente qui fonctionne pour votre famille ou un groupe d’amis avec ce pour 440 $ (économisez 20 %).

Lorsque vous partagez une tente plus grande, vous pouvez toujours l’associer à cette pour 114$ (économisez 50%) où deux personnes peuvent dormir côte à côte. D’autres sacs de couchage comprennent un pour 76 $ (économisez 30 %), un à partir de 136 $ et 76 $ . Ou si vous préférez une couverture, celle-ci n’est que de 96 $ (économisez 25 $).

Pour le reste de la vente sur le matériel de camping et de plein air abordable, rendez-vous sur pour plus.