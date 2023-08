Économisez jusqu’à 70 % chez Wayfair pendant sa vente de liquidation de la fête du Travail

Beaucoup d’entre nous ressentent des contraintes budgétaires ces derniers temps, mais avec les premières ventes de la fête du Travail déjà en cours chez un certain nombre de détaillants, c’est le bon moment pour faire des folies avec les articles que vous avez reporté l’achat. Wayfair se joint à l’action, offrant jusqu’à 70 % de réduction sur une sélection d’articles lors de sa braderie de la fête du Travail. Cette offre est disponible jusqu’au 5 septembre. Cependant, certains articles sont déjà épuisés, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour votre maison, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il existe actuellement de nombreuses trouvailles intéressantes disponibles à un prix très réduit, y compris ce 8,6×11,6 pieds tapis d’intérieur de la collection Rifle Paper Co. x Loloi Eden. Il coûte 940 $, mais il est actuellement à 67 % de réduction, ce qui signifie que vous ne paierez que 307 $. Ou prenez le Armoire Robert avec une porte de grange coulissante pour un rangement décoratif alors qu’elle est réduite de 65 %, ce qui porte le prix à 310 $. Vous pouvez également trouver des offres sur des articles plus volumineux, notamment meubles et ensembles de patioainsi que des centaines de matelas, y compris ce grand lit de 14 pouces infusé de gel matelas en mousse à mémoire de forme de Beautyrest, que vous pouvez acheter pour 740 $ lors de cette vente de liquidation.