Économisez jusqu’à 680 $ sur certains téléviseurs intelligents Google Hisense et TCL chez Best Buy

Google ne fabrique peut-être aucun de ses propres téléviseurs, mais le géant de la technologie a quand même réussi à se tailler son propre coin du marché de la télévision intelligente. De nombreux téléviseurs d’autres marques utilisent le système d’exploitation Smart TV de Google, et en ce moment, Best Buy offre des remises importantes sur ces modèles Android. Les plus grandes remises que vous trouverez sont sur le et qui sont jusqu’à 680 $ de réduction dans certaines tailles, mais vous pouvez également économiser de l’argent sur le et . Ces offres seront disponibles jusqu’au 14 août, bien que les prix puissent fluctuer un peu avant cette date.

Il existe actuellement deux téléviseurs Hisense différents en vente. La est l’option la plus abordable des deux, et offre une superbe image 4K, Google Chromecast intégré, et va de 43 pouces à 75 pouces, avec des prix allant de 230 $ à 620 $. La principale différence entre l’A6 et le step-up à savoir que le U6H est équipé d’un écran ULED et gradation locale complète, plutôt qu’un rétroéclairage à éclairage direct, qui lui offre un contraste plus net, une image plus détaillée et des couleurs plus profondes et plus riches. Il est disponible dans les tailles de 50 pouces à 75 pouces, avec des prix allant de 600 $ à 800 $.

Il existe également deux téléviseurs TCL différents en vente. Nous avons nommé le un de meilleurs téléviseurs pour 2022 comme notre choix budgétaire préféré. Il dispose d’un écran 4K UHD avec prise en charge HDR, Google Assistant et Chromecast intégrés et il est même compatible avec Amazon Alexa. Les tailles et les prix vont du modèle 43 pouces à 250 $ au modèle 85 pouces à 1 300 $. Comme les téléviseurs Hisense ci-dessus, la principale différence entre les séries 4 et 5 est que le bénéficie d’une image améliorée grâce à l’affichage QLED et à la gradation locale complète. Le modèle 50 pouces est en vente pour 400 $ en ce moment, et le modèle 75 pouces est disponible pour 800 $.