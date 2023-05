Économisez jusqu’à 65 $ sur les produits Google Nest chez Wellbots

Il n’y a pas de meilleur endroit qu’une maison intelligente. Nos maisons doivent être sûres et confortables, c’est pourquoi investir dans des appareils domestiques intelligents pratiques et des caméras de sécurité pour garder un œil sur les choses est une bonne idée pour de nombreuses personnes. Une grande partie de cette technologie peut coûter un joli centime, mais en ce moment, Wellbots offre aux lecteurs CNET des économies exclusives sur un certain nombre d’appareils Google Nest, avec des remises allant jusqu’à 65 $.

L’un de nos thermostats intelligents préférés, le Nest Learning Thermostat a un design élégant, un capteur de température et un affichage facile à lire. Il dispose même d’un mode absent pour économiser de l’énergie lorsque vous êtes en déplacement. Et vous pouvez le contrôler à partir d’une application, vous n’avez donc même pas besoin de vous lever du canapé pour régler la température. Alors qu’il coûte normalement 249 $, Wellbots l’a déjà réduit à 199 $ – et en tant que lecteur CNET, lorsque vous utilisez un code promotionnel 55CNET à la caisse, vous obtiendrez un rabais supplémentaire de 55 $, portant le prix à seulement 144 $.

Pour la sécurité de votre domicile, vous pouvez également acheter des caméras Nest à prix réduit. Si vous recherchez une caméra sans fil que vous pouvez utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur, vous pouvez obtenir le Caméra Google Nest pour seulement 95 $ avec le code 45CNET. Il dispose d’une batterie rechargeable, d’une résolution 1080p, d’un son bidirectionnel et plus encore. Et si vous voulez faire la lumière sur tout ce qui se passe à l’extérieur, vous pouvez retirer 65 $ de caméra projecteur avec codes 65CNET et le prix tombera à 155 $. Cette caméra envoie des alertes et s’allume automatiquement pour vous aider à voir quand quelqu’un approche. Il offre également une vidéo 1080p et vous pouvez même créer des horaires personnalisés pour régler la luminosité de vos lumières ou la sensibilité de vos détecteurs de mouvement pour le rendre parfait pour votre maison.