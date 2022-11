Économisez jusqu’à 64% sur les montres Garmin et plus encore avec les offres du Black Friday sur Amazon

Oubliez le flashy montres intelligentes et luxe trackers de fitness. Si vous êtes sérieux au sujet de votre entraînement et que vous voulez un tracker de fitness aussi robuste que vous, Garmin est la marque à battre. Il fabrique des trackers avancés et ultra-robustes, ainsi que des tonnes d’autres équipements de sport et de navigation utiles, et en ce moment vous pouvez en acheter en vente. Amazon propose des tonnes de Offres Black Friday cette semaine, y compris . Il n’y a pas d’expiration définie pour cette vente, il n’y a donc aucune garantie pendant combien de temps ces offres seront disponibles. Passez votre commande rapidement si vous espérez profiter de ces réductions.

Le tracker le plus avancé que vous trouverez dans cette vente est le . Il est conçu pour les aventuriers sérieux et est compatible avec plusieurs systèmes de navigation différents, y compris GPS, Glonass et Galileo, ainsi que des cartes topographiques et des cartes de ski préchargées pour plus de 2 000 stations dans le monde. Il vous fournit des données de performance détaillées, surveille votre respiration, suggère des entraînements quotidiens et fournit une navigation étape par étape. Vous pouvez vous le procurer pour 394 $, ce qui vous fait économiser 356 $ par rapport au prix habituel.

Si vous ne cherchez pas à dépenser près de 400 $ pour un tracker ultra-avancé, il existe également de nombreux modèles plus abordables en vente. La est un choix beaucoup plus réaliste pour la plupart des gens à seulement 126 $, soit 224 $ de moins que le prix habituel. Il surveille des tonnes de paramètres de santé, y compris votre fréquence cardiaque, vos habitudes de sommeil et les calories brûlées. Et si vous l’associez à un il peut fournir des données d’activité spécifiques telles que la longueur de votre foulée, l’oscillation verticale et le temps de contact avec le sol pour vous aider à affiner vos performances.

Même si vous n’êtes pas à la recherche d’un tracker de fitness, il existe de nombreuses autres offres dont vous pouvez profiter lors de cette vente. Si vous êtes un cycliste, vous voudrez peut-être saisir ceci alors qu’il est de 200 $ de réduction, ce qui fait baisser le prix à 400 $. Il s’agit d’un GPS compact et d’un ordinateur qui fournit une assistance à la navigation, des conseils de rythme et des suggestions d’entraînement pendant que vous êtes sur votre trajet. Et si vous avez juste besoin d’un GPS pour votre véhicule, vous pouvez récupérer le alors qu’il est en vente pour 170 $, ou 70 $ de rabais. Il dispose d’un grand écran de 6,9 ​​pouces et de menus faciles à utiliser, et il est même activé par la voix.