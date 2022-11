Économisez jusqu’à 63 % sur les puzzles et l’artisanat pour enfants

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

La saison des fêtes approche à grands pas et nous sommes nombreux à magasiner pour nos amis et nos proches. En ce moment dans le cadre de son premières offres du Black FridayAmazon a démarqué jusqu’à 63 %, avec de nombreuses options à moins de 10 $. Des offres aussi avantageuses ne dureront pas longtemps, nous vous recommandons donc de faire votre sélection le plus tôt possible.

L’artisanat et les puzzles peuvent aider les enfants à développer leurs habiletés motrices et à exprimer leur créativité, et Amazon a une tonne d’options pour faire exactement cela. L’une des meilleures offres disponibles pour à peu près tout le monde est celle de Crayola , qui comprend des crayons de couleur, des crayons à paillettes, des crayons de papier de construction, des marqueurs Pipsqueaks Skinnies, des crayons de couleur courts, des pages à colorier, des mini feuilles de papier de construction, un bâton de colle lavable, de la craie et des marqueurs classiques, le tout inclus dans un bac de rangement réutilisable. Il est en baisse de 33 % en ce moment, ce qui porte le prix à seulement 21 $.

D’autres options intéressantes incluent le pour 26 $, vous permettant d’économiser 11 $ sur le prix courant. Il permet aux enfants âgés de huit ans ou plus de construire leur propre robot de codage. Le kit comprend 175 pièces en tout, y compris une carte PC, un moteur avec connecteurs, un pignon, un support de batterie et bien plus encore. Notez cependant que vous devrez également accrocher quatre piles AA. Si vous cherchez un jouet éducatif pour un public plus jeune, il y a un de Educational Insights qui enseigne les formes, les lettres et les chiffres aux enfants de trois ans et plus.

Il y a aussi disponible pour 17 $ et un réduit à 11 $. Et si vous cherchez à dépenser moins de 10 $, il y a un un un un et plus encore, alors assurez-vous de consulter toute la sélection de vente. Ceux-ci font d’excellents cadeaux pour tous les enfants sur votre liste de courses.

