Économisez jusqu’à 60% sur les sous-vêtements Calvin Klein This Prime Day – Hollywood Life

Indispensable au quotidien, un bon sous-vêtement peut faire toute la différence en matière de confort. De plus, nous ne pouvons pas utiliser le même type de sous-vêtement pour chaque situation ou tenue. Les sorties décontractées et les vêtements de gym ont besoin de styles spécifiques pour se sentir à l’aise et pouvoir effectuer leur travail correctement. C’est pourquoi ces offres Prime Day sur les sous-vêtements Calvin Klein sont exactement ce dont vous ne saviez pas avoir besoin.

Ces offres exceptionnelles vous apporteront tout le confort dont vous avez besoin avec leurs soutiens-gorge doux et soutenants et leurs culottes en coton qui vous permettront de vous sentir bien toute la journée, quelle que soit l’activité que vous faites. Ne laissez pas passer ces excellentes offres Prime Day sur ces produits de base de marque.

Brassière sans armatures non doublée Calvin Klein: 18,95 $ (au lieu de 30,00 $)

Investissez dans un confort ultime avec la bralette sans fil de Calvin Klein, une silhouette à dos nageur super douce et respirante qui vous offre un soutien incroyable sans creuser dans votre peau. Ils sont parfaits pour se prélasser à la maison ou pour faire des courses.

Brassière sans armatures en coton Calvin Klein: 25,27 $ (au lieu de 40,00 $)

Faites l’expérience d’un confort léger et respirant avec la brassière en coton Calvin Klein conçue avec du modal soyeux, un soupçon d’extensibilité, des bretelles réglables et des matériaux lavables en machine. Il a même des bandes flexibles qui conservent sa forme pour que vous n’ayez pas à vous soucier de l’étirer.

Bralette moderne sans fil Calvin Klein: 18,95 $ (au lieu de 46,00 $)

Offrez-vous confort, soutien et style avec cette bralette sans fil moderne Calvin Klein, un soutien-gorge sans armatures et non rembourré fabriqué à partir de fils de coton de qualité supérieure avec des modal soyeux pour la respirabilité et le bon soutien. C’est un excellent soutien-gorge t-shirt tout en vous relaxant.

Culotte tong signature Calvin Klein: 23,27 $ (au lieu de 35,00 $)

La culotte string de Calvin Klein offre un confort léger et respirant et une excellente rétention de forme, ce qui en fait le choix parfait à faible couverture pour un usage quotidien. Il conserve sa forme afin que vous puissiez être assuré que cette culotte vous offrira un confort pendant longtemps.

Culotte de bikini à logo carrousel Calvin Klein: 23,28 $ (au lieu de 35,00 $)

Découvrez le confort léger et respirant de la culotte de bikini à logo carrousel de Calvin Klein, fabriquée avec des fils de coton de qualité supérieure et une ceinture extensible douce pour un port flexible et sans stress. Il est également très respirant, vous n’avez donc pas à vous soucier de vous sentir mal à l’aise.

Culotte taille basse sans couture Calvin Klein Invisibles: 22,12 $ (au lieu de 35,00 $)

Le confort rencontre le style avec la culotte hipster sans couture Calvin Klein Invisibles, dotée d’un tissu en microfibre ultra-lisse sans étiquette, d’un entretien facile et d’un gousset en coton respirant. Ils ne se verront pas sous vos vêtements, ce qui les rend parfaits pour les tenues moulantes.

