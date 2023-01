Économisez jusqu’à 60 % sur les produits de beauté et de soins de la peau – Hollywood Life

Crédit image : Georgii / Adobe Stock



Si vous cherchez à réorganiser votre routine beauté et soins de la peau, qu’est-ce qui vous retient ? Avec de nombreux essentiels de toilettage à des prix très bas en ce moment, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour tester quelques nouveaux produits. Nous avons rassemblé certains de nos articles préférés qui vous aideront à atteindre vos objectifs de beauté à moindre coût.

Que vous souhaitiez garder votre peau ultra hydratée en hiver ou que vous recherchiez des moyens d’améliorer vos soins capillaires, nous avons ce qu’il vous faut. Découvrez ci-dessous certaines des meilleures offres d’Amazon sur les produits d’autosoins les mieux notés pour économiser jusqu’à 60 %.

Points pour taches : 11,99 $

Lampe à ongles LED LadyMisty: 22,79 $ (au lieu de 32,99 $)

Lisseur et boucleur Landot Pro : 31,69 $ (au lieu de 65,96 $)

Lotion hydratante pour le visage CeraVe + FPS : 14,62 $ (au lieu de 15,99 $)

Crème Réparatrice Rétinol & Collagène: 12,76 $ (au lieu de 29,99 $)

Rouleau à glace pour le visage Baimei et Gua Sha: 9,49 $ (au lieu de 15,99 $)

Brosse nettoyante sonique pour le visage: 26,39 $ (au lieu de 59,99 $)

