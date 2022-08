Économisez jusqu’à 58 % sur les jouets pour apprendre avec cette vente de retour à l’école

C’est Rentrée scolaire et cela signifie qu’une tonne d’articles éducatifs sont en vente, y compris des jouets ! Il existe de nombreux jouets conçus dans un esprit d’exploration pour aider les enfants à apprendre les sciences, les mathématiques et d’autres matières de manière amusante et engageante, en les aidant à découvrir de nouveaux concepts et idées.

Amazon a d’Osmo, National Geographic, Snap Circuits et plus jusqu’à 58 %. Il y a plus de 80 jouets différents en vente aujourd’hui, mais faites vite si vous trouvez quelque chose que vous voulez pour votre jeune apprenant. Ces offres se terminent ce soir.

Si vous souhaitez intégrer la technologie dans le temps de jeu de votre enfant, pensez à certains des jeux d’Osmo. Les jeux nécessitent un iPad ou une tablette Fire, mais l’idée est que les enfants interagiront avec des pièces à main pour en apprendre davantage sur les formes et les couleurs, la formation des lettres et la phonétique, et plus encore tout en les regardant prendre vie à l’écran. La est pour les 3 à 5 ans et est réduit de 40 $ aujourd’hui, ce qui porte le prix à 80 $. Il y a aussi un pour les 5 à 10 ans qui se concentre sur le dessin et les problèmes de mots. C’est 50% de réduction, ce qui porte le prix à 35 $.

La est un jouet d’apprentissage STEM conçu pour les enfants de 8 ans et plus où les enfants auront la possibilité de construire leur propre globe, d’assembler le modèle en bois pièce par pièce et d’explorer les concepts de géographie, de langue, de culture, d’art, de commerce et bien plus encore le chemin. Il existe même une application gratuite Globe Explorer pour permettre aux enfants d’en savoir plus sur certains endroits une fois assemblés. Normalement coté à 53 $, vous pouvez l’obtenir pour seulement 28 $ en ce moment.

Pour les enfants plus âgés, vous pouvez prendre le . Il est conçu pour les enfants de 10 ans et plus et comprend 31 expériences pour aider les préadolescents à explorer l’ingénierie mécanique à travers des modèles et des appareils tels que des souffleries, des ascenseurs hydrauliques et plus encore. Ce kit de 100 $ est actuellement réduit de 43 %, ce qui porte le prix à 57 $. Grâce aux expériences et aux modèles, les enfants seront initiés à des sujets avancés tels que la dynamique des fluides, l’énergie, l’oscillation, la pneumatique et plus encore.

Il existe également de nombreuses autres options, y compris celle-ci pour 30 $ qui comprend des chenilles vivantes que vous et vos enfants pouvez regarder grandir et se transformer en papillons, ce pour 32 $, cela pour 18 $, le jeu de puzzle géométrique pour 25 $ et bien plus encore. Vérifiez sur Amazon pour trouver la solution idéale pour l’âge et les intérêts de votre enfant.