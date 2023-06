Économisez jusqu’à 57% sur les essentiels de voiture d’AstroAI

Avoir un pneu crevé est toujours un problème – mais garder un gonfleur de pneu portable à portée de main peut vous aider à avoir l’esprit tranquille, surtout lorsqu’il y a une urgence et qu’il n’y a pas de pompes à air publiques à proximité. Et les compresseurs d’air portables peuvent vous aider avec plus que le simple gonflage des pneus – vous pouvez également les utiliser pour pomper de l’air dans des équipements sportifs, des flotteurs, des matelas pneumatiques et plus encore. À l’heure actuelle, Amazon a réduit certains éléments essentiels de la voiture AstroAI jusqu’à 57 %, ce qui en fait le moment idéal pour investir dans l’un de ces appareils astucieux. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Si vous cherchez un modèle polyvalent, le Compresseur d’air multifonctionnel 160 PSI est une option solide qui est équipée d’une batterie rechargeable, ce qui la rend facile à emporter partout avec vous. Il dispose d’un écran numérique et d’un manomètre faciles à lire, d’un arrêt automatique, de cordons d’alimentation CA et CC et de modes haute pression et volume élevé pour que vous puissiez gérer le gonflage à peu près n’importe quoi. À pleine charge, cet appareil offre jusqu’à 20 minutes de gonflage continu – et en ce moment, il est à 55 % de réduction, ce qui signifie que vous pouvez en acheter un pour seulement 68 $ – c’est une réduction de 82 $.

Cependant, si vous recherchez le coût le plus bas, il y a un 100 psi option disponible pour 19 $ en ce moment – c’est une économie de 32% sur son prix habituel. Il se gonfle rapidement et dispose d’un cordon d’alimentation CC de 11,9 pieds, offrant suffisamment d’espace pour atteindre vos pneus avant et arrière. Il dispose également d’un écran digital et d’un arrêt automatique. Il y a une tonne d’autres options qui valent la peine d’être vérifiées, y compris un aspirateur de voiture à main avec 7 500 Pa de puissance d’aspiration pour garder votre véhicule sans débris qui est actuellement réduit à 11 $ (économisez 14 $) – alors assurez-vous d’acheter le toute la sélection de vente des essentiels de voiture sur Amazon pour saisir ce dont vous avez besoin à un prix avantageux.