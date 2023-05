Économisez jusqu’à 57 % sur les cadres photo numériques Nixplay

Les cadres photo numériques sont un excellent ajout à n’importe quelle pièce. Il ajoute une touche personnelle et vous permet de montrer une pléthore de vos souvenirs préférés en un seul endroit, de sorte que vous n’avez pas à choisir. Fête des mères est juste au coin de la rue – le 14 mai pour être exact – et si vous êtes toujours à la recherche d’un cadeau pour maman, un cadre photo numérique pourrait être une excellente option. À l’heure actuelle, Amazon propose des réductions allant jusqu’à 57% sur les cadres Nixplay, avec des prix à partir de 60 $. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Vous pouvez obtenir un grand Châssis 15 pouces pour seulement 196 $ en ce moment, vous permettant d’économiser 84 $ sur son prix courant normal. Il est livré avec un stockage gratuit et illimité de photos dans le cloud sur des serveurs cryptés pour protéger votre vie privée. Et il peut être affiché sur une table d’appoint ou monté sur un mur en mode portrait ou paysage – et vos photos pivoteront automatiquement en fonction de la position de votre cadre. Vous pouvez créer des listes de lecture d’événements spéciaux et vos amis et votre famille peuvent envoyer des photos à votre cadre via l’application ou par e-mail, ce qui vous permet de vous suivre facilement même lorsque vous n’êtes pas ensemble. Il a même des haut-parleurs stéréo pour les clips vidéo.

Comme le cadre de 15 pouces, le Nixplay 8 pouces frame offre un stockage illimité de photos dans le cloud, permet la création de listes de lecture et la collaboration entre amis et famille, dispose de haut-parleurs stéréo et fera automatiquement pivoter votre contenu. Cependant, c’est le modèle le plus récent disponible et il est équipé d’un écran tactile. C’est une taille décente pour la plupart des tables de chevet ou de bout et en ce moment, il est réduit à 105 $ (économisez 45 $).

Si vous recherchez le meilleur prix de la vente, vous pouvez saisir la variante noire du Lola 8 pouces cadre pour 60 $ – c’est une remise de 80 $. Il est livré avec 8 Go de stockage interne et 10 Go de stockage en nuage, et vous pouvez télécharger vos photos depuis Facebook, Instagram, Dropbox et d’autres plateformes, ce qui facilite la collecte de tous vos souvenirs en un seul endroit. Et les gens peuvent aussi envoyer des photos directement sur ce cadre.

Les trois cadres ont des capteurs intégrés qui peuvent économiser de l’énergie en laissant l’écran passer en mode veille lorsque vous n’êtes pas dans la pièce et se réveiller lorsque quelqu’un est détecté à proximité. Que vous souhaitiez ajouter une touche personnelle à votre maison ou que vous recherchiez le cadeau parfait pour un être cher, c’est une bonne affaire. Assurez-vous simplement d’avoir accès au Wi-Fi partout où vous prévoyez de placer votre cadre numérique.