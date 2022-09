Économisez jusqu’à 55 % sur les outils d’extérieur pour vous aider à entretenir votre jardin

Faire correctement entretenir votre jardin, vous devez avoir les bons outils. Les déchiqueteuses à bois, les chariots et les brouettes sont tous parfaits pour aider à l’entretien, mais ces outils d’extérieur peuvent être coûteux.

En ce moment, Amazon a une vente sur . Les prix ont été réduits sur une tonne d’articles, avec des remises allant jusqu’à 55 %, afin que vous puissiez obtenir tout ce dont vous avez besoin avant de commencer votre prochain projet extérieur. Gardez toutefois à l’esprit que ces offres se terminent ce soir.

En ce moment, vous pouvez obtenir un pour transporter des débris ou d’autres matériaux lourds comme de la terre, des pierres et des bûches pour 520 $, soit une économie de 180 $. Cette brouette est dotée d’un moteur électrique de 180 watts, de deux batteries de 12 volts, d’un cadre en acier durable avec un revêtement en poudre résistant à la rouille et de roues pneumatiques tout-terrain de 13 pouces. Il peut supporter jusqu’à 300 livres et peut fonctionner jusqu’à cinq heures lorsqu’il est complètement chargé.

Ou accrochez-vous à ce trois-en-un robuste à essence . Il est réduit de 140 $, ce qui porte le prix à 560 $. Il a un rapport de réduction de 15:1 et comprend même un sac de décharge. Vous pouvez jumeler cet appareil avec le $112 qui comprend un tuyau de 10 pieds qui est parfait pour aspirer les feuilles dans la cour et pour atteindre les endroits difficiles et les parterres de fleurs.

Et ce compact avec un tuyau en caoutchouc de 300 PSI, 3/8 de pouce sur 50 pieds est actuellement réduit de 55 %, ce qui vous permet d’économiser 110 $ et de porter le prix à seulement 90 $. Il peut garder votre espace sans encombrement et possède une base de montage en forme de L avec un renfort de rainure pour un support stable sur les murs, les plafonds et les sols. Il comprend également un bouchon de tuyau réglable et quatre rouleaux anti-accrocs pour réduire l’abrasion du tuyau. Vous pouvez utiliser ce tuyau avec un pistolet à clous, un pistolet à peinture, un cliquet pneumatique et plus encore.

Il y a aussi un rétractable de 80 pieds disponible pour 101 $. C’est une économie de 79 $. Il est livré avec une unité préassemblée qui a un support de montage attaché pour une fixation facile sur des surfaces solides, et le cordon dispose d’une prise triple robinet afin que vous puissiez alimenter tous les outils extérieurs dont vous avez besoin pour faire le travail.

Et pour transporter des choses, il y a aussi un avec un rabais de 54 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 136 $ pour un chariot en acier robuste avec un revêtement résistant à la rouille. Les côtés amovibles en treillis d’acier permettent de le convertir en plateau lorsque vous avez des objets extra-larges à transporter. Ce chariot polyvalent peut transporter jusqu’à 400 livres et dispose de quatre pneus pneumatiques durables de 10 pouces qui facilitent le transport de bûches et d’autres matériaux lourds sur une distance beaucoup plus facile.

Il y a une tonne d’autres offres disponibles, alors assurez-vous de magasiner le chez Amazon pour obtenir le bon équipement pour tous les projets à venir cet automne.

