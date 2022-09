Économisez jusqu’à 55% sur les haut-parleurs et écouteurs Tribit aujourd’hui uniquement sur Amazon

Bien que ses produits ne soient pas aussi populaires que les grandes marques comme Bose ou Sony, Tribit fabrique actuellement certains de nos équipements audio préférés. Tribit a revendiqué plusieurs places sur notre liste des meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour 2022ainsi qu’une place sur notre liste des meilleurs écouteurs de course pour 2022, et en ce moment, vous pouvez profiter de remises importantes sur certains modèles. Aujourd’hui seulement, Amazon offre jusqu’à 55% de réduction sur une sélection de haut-parleurs et d’écouteurs Tribit, avec de nombreuses bonnes affaires sur certains de nos modèles préférés. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’au 23 h 55 PT (2 h 55 HE) ce soir.

Tribit fabrique des haut-parleurs de premier ordre pour les déplacements et les utilisations dans la maison. Si vous voulez quelque chose de compact pour les voyages de camping et les petites réunions, vous pouvez choisir le L’un des nôtre orateurs préférés pour 2022. Il offre jusqu’à 90 dB de son puissant, un indice de résistance aux intempéries IPX7, une portée Bluetooth allant jusqu’à 120 pieds et il est en vente pour seulement 48 $, 12 $ de réduction sur le prix habituel. Ou, si vous voulez quelque chose avec un peu plus de puissance, vous pouvez passer à un autre de nos favorisla . Il comporte des LED intégrées et une bandoulière intégrée pour le transport, et il est en vente pour seulement 67 $, 63 $ de réduction sur le prix habituel.

Si vous n’êtes pas préoccupé par la portabilité, il existe également de nombreux haut-parleurs à usage domestique en vente. La est un compagnon de chevet idéal avec un affichage de l’heure LCD, une radio FM intégrée et deux ports USB, et c’est 21 $ de réduction en ce moment, ramenant le prix à seulement 49 $.

Ou améliorez sérieusement le son de votre téléviseur avec ce 38 pouces à 2,2 canaux . Il est équipé de quatre haut-parleurs large bande et de deux subwoofers, de quatre modes d’égalisation prédéfinis, d’une connectivité Bluetooth 5.0 et délivre 100 watts de son. Il est automatiquement en vente pour 90 $, 30 $ de réduction sur le prix habituel, mais vous pouvez économiser 10 $ supplémentaires lorsque vous activez le coupon instantané.

Et si vous recherchez une paire d’écouteurs véritablement sans fil, vous pouvez vous procurer une paire de pour seulement 54 $, 67 $ de rabais sur le prix habituel. Ils ont une conception de crochet d’oreille et ont été nommés l’un de nos paires d’écouteurs de course préférées pour 2022 avec un indice de résistance à l’eau IPX8, une connectivité Bluetooth 5.2 et jusqu’à 65 heures d’écoute sur une seule charge.