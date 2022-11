Économisez jusqu’à 55 % sur la partie la plus négligée de votre routine beauté – Hollywood Life

Crédit image : STUDIOS LIGHTFIELD / Adobe Stock

Nous sommes constamment obsédés par les nouveaux produits de beauté, mais les secrets pour obtenir un look impeccable sont en fait parmi les bases les plus négligées. Si vous êtes comme nous, vous avez tendance à vous emballer dans des articles plus flashy, comme des palettes de fards à paupières, des soins de la peau à la mode et les derniers produits capillaires. Bien qu’il soit bon de garder ces produits à portée de main, il est également important de s’approvisionner en accessoires d’entretien. Les articles comme les pinces à épiler, les pinceaux de maquillage et les outils gua sha doivent être remplacés régulièrement et sont essentiels pour créer un look élégant et fini. Heureusement, vous pouvez obtenir ces incontournables jusqu’à 55 % de réduction sur Amazon dès maintenant.

Une beauté négligée

Tweezer Guru Tweezers: Achetez-le sur Amazon

Une bonne pince à épiler est une nécessité pour toute routine beauté. Que vous ayez besoin d’une mise à niveau des sourcils à faire soi-même ou que vous ayez un poil incarné embêtant à épiler, cet ensemble de précision de Tweezer Guru est sûr de faire l’affaire. La pointe inclinée vous permet de pincer avec précision et la prise large et solide vous offre un contrôle optimal. Mieux encore, ces pinces à épiler sont livrées avec des capuchons de protection, elles sont donc parfaites pour les voyages. Ils sont disponibles dans une grande variété de couleurs, du rose vif au bleu ciel, et vous pouvez les obtenir maintenant pour moins de 7 $ lorsque vous appliquez le coupon à la caisse.

Ensemble de coupe-ongles Harperton: Achetez-le sur Amazon

Un autre élément essentiel de votre kit de soins personnels est une paire de coupe-ongles de haute qualité, et ce pack de 2 offre exactement cela. Les tondeuses de cet ensemble sont fabriquées en acier inoxydable de précision, avec des lames très tranchantes conçues pour durer et une poignée ergonomique et facile à utiliser. La pochette zippée incluse vous permet de les ranger dans un sac à main ou un sac à dos pour un toilettage en déplacement, et ils peuvent gérer tous les ongles, qu’ils soient épais ou un peu cassants. Grâce à cette offre Amazon, vous pouvez les récupérer maintenant pour moins de 10 $.

Ensemble de 22 pinceaux de maquillage: Achetez-le sur Amazon

Le maquillage de vos rêves vous a-t-il semblé hors de portée ces derniers temps ? Avant de dépenser votre argent durement gagné pour un tout nouveau maquillage, essayez d’abord de nouveaux pinceaux de maquillage. Ce kit de 22 pièces est livré avec 13 pinceaux et un sac de rangement, ainsi que des accessoires bonus comme un ensemble d’éponges et des brosses à lèvres en silicone. En d’autres termes, cet ensemble a tout ce dont vous avez besoin pour assurer une application de maquillage sans faille. Ces pinceaux sont faits de fibres de haute qualité, ils sont donc doux et moelleux, mais aussi super efficaces pour appliquer le fond de teint, la BB crème et le correcteur. Le prix régulier de cet ensemble est de 20 $, mais il est en vente maintenant pour seulement 13 $.

Recourbe-cils Brilliant Beauty: Achetez-le sur Amazon

Il n’y a vraiment rien de mieux que des cils longs, relevés et parfaitement recourbés. Ce bigoudi primé vous donne ce look glamour en quelques secondes. La conception ergonomique et la charnière parfaitement calibrée vous permettent de recourber vos cils sans pincer ni tirer, et sa conception durable en acier inoxydable de qualité supérieure garantit qu’il est suffisamment solide pour la tâche. Il est également livré avec une pochette en satin et des coussinets en silicone, et est disponible dans une variété de couleurs élégantes, comme l’or rose et le platine. Choisissez votre favori maintenant pour seulement 7 $.

Brosse à shampoing et masseur de cuir chevelu: Achetez-le sur Amazon

Des cheveux parfaits commencent par une routine de soins capillaires parfaite. Quel que soit votre objectif, une brosse à shampoing peut vous y amener. Ces outils peuvent aider à éliminer l’accumulation de produit et les résidus tout en massant dans le shampooing de votre choix. Vous pouvez l’utiliser sous la douche ou après le séchage à la serviette pour aider à réduire les pellicules et favoriser des cheveux sains et brillants.

Peu importe que vos cheveux soient épais ou fins, longs ou courts – ce masseur de cuir chevelu peut faire des merveilles, et il est disponible sur Amazon pour seulement 8 $.

Outil Gua Sha en quartz rose: Achetez-le sur Amazon

Parfois, le dernier sérum de soin ne suffit pas à lui seul à rajeunir votre peau. Vous pouvez obtenir les résultats que vous recherchez en ajoutant un simple outil gua sha au mélange. Cette option de quartz rose aide à déplacer les fluides lymphatiques et à améliorer la circulation sanguine, bannissant à son tour les poches et soulevant et éclaircissant votre peau. On dit également que le quartz rose favorise l’amour, le bonheur et le sentiment général de bien-être, et en raison de sa simplicité, il est peu probable qu’il ajoute du stress supplémentaire à votre routine matinale. Commencez simplement avec un visage propre après avoir appliqué votre huile ou crème hydratante préférée, puis faites glisser l’outil sur votre visage. Voila – vous avez terminé !

Grâce à cette offre Amazon, vous pouvez vous procurer cet outil pour seulement 8 $.

N’oubliez pas ces outils de beauté indispensables

Vous recherchez des produits de beauté indispensables et abordables ? Ces articles sont une victoire totale. Profitez de ces offres Amazon et faites le plein pendant la durée de la vente.