Économisez jusqu’à 53 % sur les téléviseurs OLED LG pendant les dernières heures du Prime Day

Les superbes téléviseurs OLED de LG font partie de nos modèles haut de gamme préférés sur le marché. Et bien qu’ils soient également parmi les plus chers, Amazon et Best Buy proposent actuellement de grosses économies sur la série LG B4. Aujourd’hui seulement, vous pouvez économiser 800 $ sur le modèle 48 pouces ou 300 $ sur le modèle 55 poucesce qui fait baisser les prix à seulement 700 $ et 997 $, respectivement. Cependant, ces offres expireront ce soir, alors assurez-vous de recevoir votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Les téléviseurs de la série B4 de LG sont dotés d’un superbe écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que de la prise en charge Dolby Vision, HDR10 Plus et HLG pour une action fluide, des couleurs éclatantes et des noirs riches. De plus, ils sont équipés d’un processeur A8 AI qui optimise automatiquement vos paramètres d’image pour une expérience de montre idéale.

Ces modèles haut de gamme sont également bien adaptés aux jeux, dotés de quatre ports HDMI et d’un temps de réponse impressionnant de 0,1 milliseconde, ainsi que de la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium pour réduire le déchirement. De plus, ils regorgent de fonctionnalités intelligentes utiles telles que la compatibilité Apple AirPlay 2 intégrée et l’assistant vocal.

Et si ces modèles haut de gamme ne correspondent pas tout à fait à ce que vous recherchez, vous trouverez des tonnes d’autres excellentes affaires dans notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres Prime Day TV que vous pouvez acheter en ce moment.

